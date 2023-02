REPLAY. Carnaval de Dunkerque 2023 : le traditionnel lancer de hareng a rassemblé des milliers de personnes pour un "moment magique"

La Bande carnavalesque a tenté, dès 17h, de se frayer un chemin vers l'hôtel de ville de Dunkerque pour le lancer de harengs. Les festivités ont mis plus de temps que prévu à se lancer mais le retard n'a pas entamé l'enthousiasme général. Un vrai moment d'émotion, pour le maire de la ville.

Tout savoir sur : La Fête des Lumières 2022 à Lyon

17h40 : Le lancer de harengs a enfin commencé ! Le maire a pris place au balcon de l'hôtel de ville, relançant les clameurs de ses concitoyens. Des milliers de dunkerquois tendent les mains en l'air en attendant de recueillir les précieux poissons.

"C'est la première fois que je fais le carnaval, j'ai vraiment de la chance ! Je me suis jeté dessus", jubile un carnavaleux victorieux. Un autre lance le poing en l'air avec un hurlement de victoire, la bouche encore pleine du hareng attrapé et immédiatement croqué.

durée de la vidéo : 00h00mn55s Le maire donne enfin le départ du lancer de harengs • ©Martin Vanlaton / France Télévisions

Les frites jaunes, qui permettent de gagner un repas au restaurant, commencent aussi à être jetées du balcon.

17h35 : Le public s'impatiente, avec plus d'un quart d'heure de retard sur l'heure du lancer. Mais rien de plus normal : au milieu de la foule, la Bande a eu du mal à se frayer un chemin jusqu'au coeur de la place de l'hôtel de ville.

17h25 : Le gagnant de la frite bleue de l'an dernier se prépare à prendre sa place au balcon. "Il y a beaucoup de fierté de participer à cette tradition carnavalesque. Je suis dunkerquois, petit-fils de pêcheur donc je suis très content d'être ici aujourd'hui. ça va être génial" s'impatiente-t-il.

17h15 : Les Trois Joyeuses sont aussi un moment particulier pour le maire de la ville, Patrice Vergriete, qui participe à toutes les festivités. "Les cinq secondes où on ouvre les portes pour le lancer de harengs, c'est un moment magique. Il y a une clameur de cette foule colorée, immense, on est obligé d'être ému. C'est une émotion gigantesque, c'est formidable. Cette année, c'est la bande des retrouvailles, il y a énormément de monde et la météo est avec nous, c'est parfait !"

17h10 : Après plusieurs heures de fête, à arpenter les rues de Dunkerque, la Bande des pêcheurs a pris la direction de la place de l’hôtel de ville. La nébuleuse jaune se détache dans la foule compacte qui suit la Bande pas à pas. D'en haut, les artères de la ville font l'effet d'une mer de parapluies colorées.

durée de la vidéo : 00h00mn18s La foule qui scande : "Libérez les harengs" au carnaval de Dunkerque 2023 • ©Martin Vanlaton / France Télévisions

Les rangs avant du cortège, à 100m à peine de la mairie, scandent le traditionnel : "Libérez les harengs !" La frite bleue sera également lancée dans le public, celui qui l'attrape remportant le privilège de faire partie des lanceurs de harengs.

"La stratégie pour attraper un hareng, c'est de se mettre sur les épaules de quelqu'un !" anticipe une festivalière en recherche d'une monture adéquate.

500 kilos de harengs pour l'occasion

Le lancer de hareng tradition depuis les années 1960 et un symbole de l'histoire des pêcheurs de Dunkerque, qui allaient les pêcher près des côtes de l'Islande. Ce sont des figures locales qui, chaque année, balancent ces poissons depuis le haut de l'hôtel de ville.

Et à Dunkerque, on ne lésine pas sur la tradition : près de 500 kilos de harengs sont jetés dans la foule. Cela paraît beaucoup mais, vu la cohue, il faut jouer des coudes pour attraper le trophée tant convoité des carnavaliers !

Programmation spéciale Carnaval de Dunkerque sur France 3 et France Bleu • © France Télévisions

Suivez toute l'actualité du Carnaval de Dunkerque 2023 en direct sur France 3 Hauts-de-France. et sur france.tv.