Grande-Synthe : des agriculteurs bloquent les dépôts pétroliers de Mardyck et Saint-Pol-sur-mer

14 sites bloqués en France



Pas de pénurie en vue

Des agriculteurs poursuivent ce lundi leur mouvement de blocage, entamé la veille au soir, de plusieurs raffineries et dépôts de carburant pour protester contre la concurrence de l'huile de palme importée sur le marché des biocarburants. Le dépôt pétrolier de(Grande-Synthe) est bloqué par une vingtaine d'agriculteurs du premier syndicat agricole, la, et des(JA).Les agriculteurs ont déversé de la terre devant l’entrée du dépôt. Ils ont été rejoints par une centaine d’agriculteurs de l’Aisne arrivés en car."Nous ne sommes pas contre les importations (...) mais nous voulons, pour le consommateur, que le gouvernement soit cohérent et que les importations soient faites à normes égales, sinon l'agriculture française va disparaître", a déclaré Samuel Vandaele, secrétaire général des JA.Jusqu'à 300 000 tonnes par an d'huile de palme, produit hautement controversé car accusé de favoriser la déforestation en Asie du Sud-Est, doivent en particulier être importées pour alimenter la(Bouches-du-Rhône), qui doit démarrer cet été. Alors que l'agriculture française peut fournir davantage d'huile de tournesol ou de colza, mais plus chère.L'accès à ce site symbolique est également bloqué depuis dimanche soir par plusieurs dizaines d'agriculteurs."C'est la goutte d'huile de palme qui fait déborder la coupe des problèmes des paysans", résume Pierre Lebaillif, président des JA de Normandie. "Pour l'exploitation qui produit du colza, ça peut être à l'avenir des quantités à produire en moins ou des prix qui baissent." "Biocarburant: on n'a pas investi pour importer", pouvait-on lire sur les pancartes des agriculteurs à Vatry."N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas !", est le slogan que les agriculteurs en colère rappellent dans leurs tweets.Le porte-parole de LREM Gabriel Attal a affirmé que l'Etat ne peut pas se dédire de l'accord scellant l'importation d'huile de palme pour La Mède, mais sera "vigilant", notamment sur sa qualité environnementale.Les agriculteurs souhaitent aussi que le gouvernement renonce à son contingent d'importation d'huile de palme, et réclament un allègement du coût du travail salarié de saisonniers., la France comptant au total sept raffineries en activité ainsi que 200 dépôts de carburant. De plus, l'Etat dispose de stocks stratégiques pour trois mois.Ils avaient également prévu d'empêcher d'ici lundi matin l'accès aux dépôts de Dunkerque (Nord), Grigny (Essonne), Gennevilliers (Hauts-de-Seine)ainsi qu'à une autre raffinerie Total à Donges (Loire-Atlantique).