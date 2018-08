Braderie de Lille : un bar va organiser l'élection de Miss et Mister Moule

KOLOR BAR MR. AND MRS MOULE Hey ça te dit un p'tit concours de Miss et Mister Moule le samedi de la Braderie ? Le principe est simple, tu défiles habillé(e) en mode 80/90, une seule tenue suffit, et si tu...

Vieux-lille, frappe fort cette année pour l'édition 2018 de la Braderie avec l'organisation d'une élection dede l'année. Pour cette première, le bar reste dans son thème des. Donc à vos bandanas, Buffalos, smokings, robes boule à facette... L'événement s'annonce festif."On est pas situé dans le périmètre de la braderie, ont s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour attirer les mondes de notre côté. Et puis notre DJ a proposé de lancer l’élection de Miss et Mister Moule. Et on a trouvé ça très marrant et on! ", nous explique Ludo, le propriétaire du Kolor Bar.les participants défileront chacun leur tour, sur la musique qu'ils auront préalablement choisie lors de leur inscription avec page au micro pour se présenter au jury. Un jury composé de clients de l'établissement.



Pas de rapport direct avec la moule ou les frites. Ni comme pour les Miss, avec le physique. "Notre élection n'est pas du tout basé sur le physique, c’est surtout le côté festif de l'événement, qui nous intéresse. Il n’y a rien de sérieux là-dedans", ajoute Ludo.



S'inscrire ?

Comment s'inscrire ? C'est tout simple ! Envoyez un message privé sur le Facebook du Kolor en laissant votre nom, prénom, ainsi que la musique que vous souhaitez pour défiler !



Pour les gagnants, un magnum offert par le Kolor Bar et "des lots de consolation" (goodies, consommation...) sont prévus pour les autres participants. Prévoyez simplement une tenue année 80 ou 90 pour le défilé.