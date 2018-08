Braderie de Lille : ce qu'il faut savoir sur l'édition 2018 (nouveautés, infos pratiques, bons plans, météo...)

Teaser édition 2018 de la Braderie de Lille

1. Quelles nouveautés ?

2. Comment s'y rendre ?

En train

Vous envisagez d'aller à la braderie de Lille ?



Dites adieu au stress du stationnement : TER vous accompagne avec ses petits prix à 2, 5, 8 ou 10€ par personne et selon le trajet effectué



Plus d'infos https://t.co/ZsNEY3ks8u pic.twitter.com/9uft8TSJm6 — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 20 août 2018

En voiture

En métro et tramway

En vélo

3. Quel programme d'animations ?

La Braderie des enfants

Le tas de moules-frites fait sont grand retour

La Braderie de la BD

Des animations au Musée d’Histoire Naturelle

Le semi-marathon de Lille : le samedi matin, juste avant le coup d'envoi officiel de la Braderie

Un village d'associations à la Porte de Paris, un village de commerçants sur la place Rihour et des foodtrucks sur l’Esplanade.

La foire aux manèges : sur le Champ de Mars, chaque année, vous pouvez aussi vous détendre sur la Grande roue, auto-tamponneuses ou des manèges à sensation.

L'élection de Mister et Miss Moule au Kolor , le bar années 80 du Vieux-Lille organisera un défilé le samedi. Les participants ont jusqu'à jeudi pour s'inscrire.

Pour la seconde année consécutive, RFM est la radio partenaire de la Braderie de Lille. Un concert d'ouverture est organisé le vendredi soir à la salle du Grand Sud avec notamment Benabar, Jain ou Boulevard des airs...

Braderie de Lille : Benabar, Jain, Boulevard des airs... en concert d'ouverture https://t.co/IcjF1qUXzk pic.twitter.com/4u0mc1fN5V — France 3 Nord (@F3nord) 25 juillet 2018

4. Quelle météo ?

Météo weekend de la braderie / © Météo france

5. Où manger des moules-frites et à quel prix ?

6. Comment s'équiper ?

Mettre des bonnes chaussures.

Prévoir un K-way (mais il ne devrait pas servir...)

Prendre un sac pour transporter ses achats.

Ne pas oublier de prendre un peu de monnaie : mieux vaut passer à la banque avant pour prendre des billets de 10 euros et 5 euros (pendant la braderie, les distributeurs sont pris d'assaut). Prévoir aussi de la petite monnaie, car peu de Bradeux accepteront votre carte bleue...

7. Et si je ne peux pas venir ?

France 3 Nord Pas-de-Calais La Braderie de Lille, J-3 ! Vivez avec nous en direct les moments forts de cet événement exceptionnel !

En savoir plus sur la Braderie de Lille 2018 Si vous voulez en savoir plus, la ville de Lille a créé une application mobile sur smartphone (Iphone ou Android). Vous y trouverez des informations pratiques (actualités, géolocalisation des postes de secours ou des toilettes publiques, plans de circulation...). A noter aussi, des numéros de téléphone importants pendant la Braderie :

N° Braderie (questions d'organisation) : 0 899 490 175

Infos Transpole (bus, métro, tram ) : 03 20 40 40 40

Enfants trouvés (rue Jean Sans Peur - salle Noël d’Hérain) : 03 20 57 70 66

Plus que cinq jours avant, qui sera l'événement du week-end du samedi 1septembre 8h au dimanche 2 septembre 18h.Vous avez prévu de passer faire un tour à la Braderie de Lille cette année ?On vous donne toutes les infos à savoir pour brader en toute tranquillité., il y en a quelque unes... A commencer par, qui s'agrandit avecune concentration de la Braderie de Lille dans les quartiers Centre, dans le Vieux-Lille et à Wazemmes : retour de la rue Gambetta, ajout de quelques rues adjacentes au quai du Wault...Cette année, comme en 2017, la Braderie sera de nouveau réservée aux vendeurs lillois. Les autres, venant de l'extérieur ont dû s'acquitter d'un droit à hauteur de 250 euros.Comme l'an dernier,pour un niveau de sécurité maximal, seulement un an après les attentats de Barcelone où la méthode de la voiture-bélier avait été employée.A partir de vendredi soir, les conditions pour rentrer dans le périmètre seront. Au total,sécuriseront les accès au site et plus de 170 agents municipaux seront chargés de contrôler ces accès. Automobilistes et piétons seront contrôlés et des forces de sécurité supplémentaire sont attendues.La SNCF met à disposition 61 TER en plus d'un week-end normal depuis les villes de toute la région. Des trajets à 2, 5, 8 ou 10€ max. Idéal pour arriver en plein centre-ville sans se fatiguer.quand on sait quependant le week-end de la Braderie, l'accès en voiture dans Lille est quasiment impossible. Mieux vaut donc se garer en périphérie notamment sur(Porte d'Arras, CHR B Calmette, Saint-Philibert, Les Prés, 4 Cantons, Triolo...).par des agents Transpole. Ensuite, il faut prendre le métro ou le bus pour se rendre au cœur de la Braderie."Libres d'accès et réservés aux clients Transpole du vendredi matin 6h au dimanche soir 0h, vous pourrez vous garer rapidement en toute sérénité et prendre ensuite le métro pour accéder à la Braderie en une dizaine de minutes environ", indique Transpole sur son site internet.. D'autant que les deux lignes de métro fonctionneront non-stop durant toute la nuit, y compris de samedi à dimanche. Dans la nuit de dimanche à lundi, les derniers départs s'effectueront àDesseront mis en vente. Comptez 5€ pour le Pass 1 journée, 8,90€ pour le Pass deux jours.On vous déconseille d'entrer avec votre vélo au cœur de la zone de Braderie mais plutôt de le laisser dans les rues plus calmes, avec une grosse chaîne.Si vous êtes plutôt adepte du V'Lille, attention : "", indique Transpole. 20 stations situées à proximité de la "zone Braderie" restent utilisables.La Braderie de Lille, en plus des 80 kms d'étals, c'est aussi plein d'animations tout au long du week-end...Elle se tiendradans la cour de la. Les enfants pourront vendre et acheter des jouets, livres, jeux vidéo, etc. Les intéressés pourront s’inscrire pour le samedi ou le dimanche. Les animations culturelles autour de la Braderie seront maintenues.. Mais comme il fait partie des incontournables, la Ville de Lille invite les commerçants à renouer avec cette tradition Certains annoncent qu'ils vont jouer le jeu, mais pas tous... On va observer ça de plus près...Les coquilles de moules seront ensuite recyclées pour devenir des dalles de carrelage, en partenariat avec la société lilloise EtNISI.a été créée il y a deux ans, pour compenser l'annulation de la Braderie classique. Elle fait partie maintenant de l'événement et est de retour cette année au Palais des Beaux-Arts, grâce à la présence de bouquinistes et de libraires.Les animaux du musée d'Histoire Naturelle s'invitent à la Braderie de Lille cette année, et ils vous convient à leur table Le semi-marathon et le 10 km, courses mises en place par la Métropole européenne de Lille, s'exportent sur le Grand Boulevard comme en 2017. Les départs seront donnés respectivement à 9h et 11h, à La Madeleine, avant les mini-tunnels qui passent sous l'avenue du Maréchal Leclerc (tram station "Botanique").Il devrait faire beau. Pas très chaud mais largement suffisant pour se balader sans manteau ! Et puis l'essentiel pour les bradeux, c'est seulement qu'il ne pleuve pas.Voici la carte des prévisions de Météo France pour samedi après-midi :Voici la carte des prévisions pour dimanche après-midi :du week-end. Bradeux et visiteurs vont engloutir quelques 400 tonnes de moules tout au long de ces deux jours. Traditionnellement hollandaise dans la plupart des brasseries, elle est quand même parfois française. L'an dernier, la moule-frites était vendue deNouveauté cette année, la mairie de Lille a appelé les restaurateurs à pratiquer des prix raisonnables, plus proches des 10 que des 18 euros ! "Martine Aubry comme moi avons constaté que certains professionnels pratiquaient des prix excessifs, explique à La Voix du Nord, Franck Hanoh, adjoint au maire de Lille. Nous voulions rappeler que c’est un événement qui fait partie du patrimoine, et qu'on a tous à y gagner à maintenir les prix raisonnables." Cet appel sera-t-il entendu ?Si vous êtes sensible à l'écologie, sachez que pour l'évacuation des coquilles, la ville va organiser, pour la première fois, une collecte pour les recycler en dalles de carrelage !Pour faire! France 3 sera en direct toute la journée sur sa page Facebook , pour vous faire vivre la Braderie comme si vous y étiez. Nos journalistes, en immersion totale dans la foule, iront au contact des bradeux et des visiteurs pour vous faire vivre l'ambiance de cette grande fête.A la télé, notre journaliste Jean-Luc Douchet accueillera samedi de 15h à 16h de nombreux invités (dont Pierre Bonte (Journaliste), Gérémie Crédeville (Humoriste), la bande à Raoul (chanteurs)) pour une émission spéciale !