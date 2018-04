Lille 2 : les enseignants en grève, l'entrée des étudiants encadrée par des CRS

#Lille2 Partiels sous tension (mais partiels quand même ?)

Pas de blocage devant la fac, gardée par les CRS. Un collectif de prof appelle à la grève. pic.twitter.com/cuCc0npeCo — Lionel Top (@lioneltop) 9 avril 2018

À #Lille2, les professeurs grévistes ont donné les sujets. Les surveillants refusent de lancer l'épreuve en leur absence. Quelques CRS armés sont positionnés devant les amphis. La situation est tendue. L'université est (et doit rester) un espace de liberté. — Amine Elbahi (@AmineElbahii) 9 avril 2018

Message on ne peut plus clair des autorités envoyés aux étudiants grévistes : 10 cars de CRS, 3 fourgons Police Nationale devant Lille 2, vide. #Lille2 #GrèveÉtudiants pic.twitter.com/MmWG4X9SnV — Lionel Top (@lioneltop) 6 avril 2018

Maintien des examens

La situation est toujours tendue sur le, ce lundi matin. Après l'appel d'un, dimanche, à "", plusieursse sont réunis devant le campus de Moulin."C'était, surtout en période d'examens", explique Thomas Alam, maître de conférence en sciences politiques. "Mais aujourd'huiLui et ses collègues dénoncent unecontre la réforme de l'Université et le système Parcousup. ", il faut rétablir la liberté universitaire", poursuit Thomas Alam, alors que l'entrée des étudiants se faisait ce matin sous le regard deDe son côté, le Président de l'Université de Lilleindique qu'il a "des biens, des étudiants et du personnel de l'Université", même s'il est "attaché au droit de grève"."Il faut, notamment ceux qui sont en recherche. Et puis, les étudiants qui ont un peu de conscience politique n'ont pas beaucoup dormi ces derniers temps.vont-ils passer leurs examens ?", s'interroge pourtant Thomas Alam.Ce lundi,Certains examens auront lieu, comme l'a souhaité le Président de l'Université. D'autres, qui étaient censés être encadrés par les enseignants grévistes, serontPour autant, Jean-Christophe Camart. "J'ai reçu bon nombre de messages d'étudiants qui me disentet qui me demandent de maintenir ces examens", indique le Président de l'Université, invoquant la ""."On ne fait pas grève pour empêcher les étudiants de passer leurs examens,", insiste Thomas Alam. Il souligne par ailleurs le "" et le traitement "unique" réservé à Lille 2 par rapport aux autres facultés.