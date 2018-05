Lille : après la boucherie, une poissonnerie vandalisée par des militants vegans

© Laurent Rigaud

© Laurent Rigaud

Les professionnels inquiets

sont les mêmes que ceux constatés mardi, dans une boucherie du Vieux-Lille. Ce vendredi matin, le gérant de la"Au petit mousse", située rue Gambetta, à, a découvert la façade de son établissement vandalisée."C'estles mêmes tags", constate Laurent Rigaud, vice-président de la chambre de métiers et de l’artisanat, qui s'est immédiatement rendu sur place. Leset un tag indiquant "" a été inscrit sur la persienne.C'est ainsià se faire vandaliser en moins d'une semaine. "Le but est clair : faire leet", poursuit Laurent Rigaud.Pour lui,chez les bouchers et les poissonniers, notamment chez ceux qui ont uneen rez-de-chaussée."Dans l'immédiat, on va essayer dechez qui c'est arrivé ou ça va arriver", précise Laurent Rigaud. Le gérant de la poissonnerie a indiquéa prévu de se rendre sur place dans l'après-midi.