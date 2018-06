Affaire Lorezana à Tourcoing : l'oncle de l'adolescente écroué, notamment pour viols incestueux

Francisco Alonge, qui avait disparu durant plus de trois semaines avec sa nièce Lorezana (12 ans) a été mis en examen et écroué pour soustraction de mineur et viols incestueux sur mineur de 15 ans. Disparus le 15 mai à Tourcoing, l'adolescente et son oncle ont été retrouvés lundi à Berck-sur-Mer.