Tourcoing : Lorezana, 12 ans, qui avait disparu avec son oncle, a été retrouvée

fin d#AvisDeRecherche : Lorezana ALONGE et son oncle ont été retrouvés dans le Pas de Calais.

Lorezana est en bonne santé.

Merci pour vos nombreux RT. pic.twitter.com/7a9p6h0Ttf — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 11 juin 2018

Aidez nous a retrouvez lorezana je suis fière de vous annoncer que lorezana a était retrouver merci a tous de votre soutien

Plus de 3 semaines sans donner de nouvelles., scolarisée en classe de 5ème, et originaire de, avait disparu depuis la mi-mai. Elle a été retrouvée ce lundi dans le. "Elle est en bonne santé", indique la police du Nord.Elle était en compagnie de Selon la mère de l'adolescente , cet homme l'aurait amadouée et entretiendrait une "relation ambigue avec elle". Lorezana aurait montré à une amie un test de grossesse positif. Fait invérifiable jusqu'à présent. "J'espère que ce n'est pas vrai, elle n'a que 12 ans", nous avait indiqué sa mère ce week-end.



Les enquêteurs de la brigade des mineurs soupçonnaient Lorezana et son oncle de se trouver en Sicile ou en Espagne. Un appel à témoins avait été diffusé la semaine dernière et largement relayé sur les réseaux sociaux.



Francesco A., 50 ans, qui vit dans une camionnette, devrait être entendu a minima pour "soustraction de mineur".