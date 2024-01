-28°C à Senlis, -21°C à Amiens, -19°C à Lille : l'hiver 1879, ou la plus importante vague de froid de l'histoire de la météo en France

Les prévisions météo annoncent une vague de froid en cette troisième semaine de janvier, avec des températures jusqu'à -10°C dans les Hauts-de-France. Pourtant, la région a connu bien pire, il y a fort longtemps. En décembre 1879, une vague de froid historique fait geler la Seine et tous les cours d'eau du nord-est de la France. Dans les Hauts-de-France, le thermomètre passera plusieurs fois sous les -15°C jusqu'au début de 1880.

C'est l'hiver le plus froid jamais recensé en France depuis le début des relevés météorologiques : le mois de décembre 1879 voit s'abattre sur le pays une vague de froid exceptionnelle d'une intensité extrême.

L'automne déjà très froid laisse présager un hiver glacial. Début décembre, le flux continental Moscou/Paris apporte sur le pays de l'air directement venu de Sibérie. Il neige sur tout le nord de la France. Beaucoup. Jusqu'à 40 cm dans les rues de Paris.

Ce manteau neigeux va rester longtemps en place sous l'effet du froid et va refroidir encore plus l'atmosphère. Un cercle vicieux s'enclenche et plonge le pays dans des températures historiquement basses.

Le 9 décembre, il fait -33°C à Langres, en Haute-Marne. Le 10 décembre, les relevés de température, répertoriés par infoclimat.fr, annoncent -16°C à Laon et -19°C à Lille. Mais c'est surtout sur un axe allant des Vosges à Paris que le thermomètre baisse le plus : -21°C à Amiens, -21,8°C à Arras, -22,3°C à Beauvais et -28°C à Senlis.

Il fait -26°C à Paris. La Seine est gelée, tout comme les fontaines, les lacs, les étangs, les rivières et les cours d'eau du nord de la France.

Si la nuit du 9 au 10 décembre marque l'apogée de cette vague de froid, la suite de l'hiver reste marquée par des températures extrêmement froides. Une phase de dégel se fera sentir début janvier 1880. Mais le froid reviendra rapidement plonger le pays sous les -10°C minimum. Cet évènement climatique exceptionnel et jamais égalé jusqu'à aujourd'hui, prend fin, selon le site de Météo France infoclimat.fr, le 6 février 1880.