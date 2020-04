Lens-Liévin : 36 communes disent non à la réouverture des écoles le 11 mai, 26 000 enfants concernés

Conseil scientifique vs Gouvernement

"Quelle est la différence entre un élève de CM2 et un élève de sixième ?"

Les maires en première ligne

"Ma responsabilité en tant que maire est engagée" explique le maire de Liévin.

La Préfecture croit au dialogue

Sur décision de la CALL hier soir, les communues de la communauté d'Agglo Lens/Liévin ne ré ouvrirons pas leurs écoles ! Sage décision ! QUID des communauté urbaine aux alentours? — Steeve Depret (@DepretLens) April 30, 2020

"Nous prenons la décision de, garderies et cantines les 11 mai prochain." Moins de deux jours après la présentation du plan de déconfinement par Édouard Philippe devant l’Assemblée nationale, less’opposent au retour en classe des élèves d’écoles maternelles et élémentaires.La communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) regroupedu Pas-de-Calais. Sur ce territoire, on dénombre au moins. Cela représenteconcernés par la non réouverture de leur école le 11 mai. (Insee, 2019).Les élus de la CALL, sous la présidence de Sylvain Robert, maire de Lens, pointent du doigt lesentre les préconisations du conseil scientifique et les choix du gouvernement. En effet,, "instance destinée à éclairer le gouvernement dans ses mesures pour lutter contre l’épidémie de Covid-19"dans son avis rendu public le 25 avril.De son côté, le Premier ministre a officiellement annoncé une: écoles maternelles et élémentaires à partir du 11 mai, puis une réouverture des collèges en commençant par les classes de 6ème et de 5ème à partir du 18 mai. Quant aux lycées, une décision due réouverture sera prise fin mai."En conscience, comment peut-on aller contre l’avis de cette instance composée d’experts ?" se demandent les maires de la CALL.À Liévin, commune de 30 000 habitants, on compte 26 groupes scolaires. 3 000 enfants sont actuellement scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Son maire, Laurent Duporge, est le premier de la communauté d'agglomération a avoircontre la réouverture des écoles le 11 mai.Au-delà de l’avis du conseil scientifique, il dénonce avec les maires de l’agglomération des décisions "à géométrie variable, totalement incompréhensibles. Comment peut-on retourner au collège avec un masque alors que dans les écoles primaires, c’est sans masque ? Quelle est la différence entre un élève de CM2 et un élève de 6ème ?"En plus de la reprise différenciée selon les niveaux de classe, le Premier ministre a annoncé un retour dans les écoles: pas plus de 15 élèves par classe, les gestes barrières devront être respectés et des gels hydroalcooliques seront distribués."Comment je fais ? Si j’ai 20 élèves devant une classe, j’en choisis 5 que je laisse sur le carreau ? demande le maire de Liévin . Ces mesures sont intenables pour les maires que nous sommes. A l’heure actuelle, c’est matériellement impossible de faire respecter les mesures sanitaires."Des difficultés logistiques qui s'accompagnent d'unselon Laurent Duporge : "Dire aux parents de prendre la responsabilité (d'envoyer son enfant à l'école) est insupportable à mon sens.. Vous n'imaginez pas la détresse qui pourrait être celle des parents en cas de malheur."Les 36 maires de la CALL s’accordent enfin sur leLes édiles regrettent des "annonces faites sans concertation, loin du terrain" qui ne font que "rajouter de la confusion et de l’angoisse" dans une période déjà difficile. "Je sais bien que décider de ne pas rouvrir les écoles n’est pas facile et que certains parents vont être confrontés à un problème de garde concède Laurent Duporge, maire de Liévin. Néanmoins,."À Liévin, le maire indique que l’Etat est par la suite "libre de prendre ses responsabilités et de réquisitionner, ou pas, les écoles." Une position partagée par Sylvain Robert , président de la CALL et maire de Lens, qui affirme à la Voix du Nord que "en cas de problème."Contactée, la préfecture du Pas-de-Calais nous indique que "la concertation est ouverte" tout en rappelant que "l'objectif fixé par le Gouvernement de réouverture progressive des établissement scolaires répond à un objectif essentiel de lutte contre le décrochage scolaire."Dans le Pas-de-Calais, un groupe de travail a été mis en place entre la Préfecture et le président de l’Association des Maires de France du Pas-de-Calais. Un travail "point par point" sera réalisé pour trouver "localement des solutions" et éviter ainsi la non réouverture des écoles le 11 mai pour plus de 26 000 élèves.Ce groupe de travail est composé de 15 maires du département (tous bords politiques confondus), de la préfecture et de l'inspecteur d'académie. "Nous étudions la totalité des questions soulevées" affirme André Flajolet, maire de Saint Venant et président de l'Association des maires de France du Pas-de-Calais. ". Nous, maires, ne sommes que des prestataires de service."dans les prochains jours pour trouver des solutions.Enfin, lUne manière de ne pas envenimer le débat avec toute la communauté d’agglomération de Lens-Liévin et les autres agglomérations du département.