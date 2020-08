Le Dunkerquois Alex Dupont, ancien entraîneur de l’Amiens SC, est décédé : "Nous n’oublierons jamais son sourire"

Alex Dupont avait été entraîneur de Dunkerque et de l’Amiens SC. Il est décédé d’un arrêt cardiaque à l’âge de 66 ans.

Toutes nos pensées vont à la famille d’Alex Dupont, en cette triste journée.

Entraîneur de l’Amiens SC de 2004 à 2006, nous n’oublierons jamais son sourire. pic.twitter.com/hJ7xRfVesi — Amiens SC (@AmiensSC) August 1, 2020

Le @SB29 a appris avec douleur le décès de son ancien entraîneur Alex Dupont à l’âge de 66 ans 😔

Il avait été notamment à la tête de l’équipe qui avait retrouvé la L1 en 2010.

Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

RIP Sir Alex 🙏🏼 pic.twitter.com/UvqNwhljuW — Stade Brestois 29 (@SB29) August 1, 2020



Héros de la Coupe de la Ligue

2000 : Alors en 2e division, Gueugnon fait tomber le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Alex Dupont nous raconte. pic.twitter.com/1WKZLyyDq7 — France tv sport (@francetvsport) July 30, 2020

Il restera le seul entraîneur de Ligue 2 à avoir remporté la Coupe de la Ligue. C'était un amoureux du beau jeu. Lors de son passage à Amiens, notamment lors de la première saison, nous avions beaucoup progressé. Il a lancé dans le grand bain des joueurs comme Issiar Dia et Fernando Casartelli qui est devenu par la suite capitaine d'Amiens. C'était un homme attachant, natif de Dunkerque. D'ailleurs, quand la période du carnaval arrivait, il filait là-bas quoiqu'il arrive avec sa voiture. Je pense qu'il a laissé beaucoup d'amis à Amiens et que nous sommes nombreux à être tristes et abasourdis aujourd'hui. Lionel Herbet

Les hommages se multiplient après les révélations de nos confrères de la Voix du Nord . Alex Dupont est décédé des suites d’un arrêt cardiaque dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août. Il avait 66 ans. L’Amiens SC, où il a officié pendant deux saisons en Ligue 2 (2004-2006), et le Stade Brestois lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.Celui qui a porté les couleurs de Dunkerque et d’Hazebrouck en tant que joueur s’est surtout fait remarquer dans football français après sa reconversion comme entraîneur. Parmi ses faits d’armes, la victoire de Gueugnon en Coupe de la Ligue, la qualification de Sedan pour la coupe de l’UEFA et la remontée en Ligue 1 du Stade Brestois. Le sacre de Gueugnon, alors club de L2, en Coupe de la Ligue face au PSG lui vaudra d'être nommé entraîneur français de l'année en 2000 par France Football.Lionel Herbet, figure emblématique de l'Amiens SC, se dit "KO" ce matin :