Sécheresse : faut-il supprimer les douches de plage de nos bords de mer ?

Avec les restrictions d'eau dues à la sécheresse, peut-on encore utiliser les douches de plage comme avant ? La municipalité de Trouville-sur-Mer a fait le choix de supprimer six douches de sa plage. Mais elle ne semble pas suivie par les autres stations balnéaires normandes.

Coûteuses en eau et pollueuses des sols, les douches installées sur les plages sont décriées depuis plusieurs années sur les côtes françaises. Des stations balnéaires en Vendée, dans l'Hérault ou le Var ont décidé de les retirer. La municipalité de Carnon dans l'Hérault, a remplacé ses douches par des pédiluves, moins gourmands en eau, depuis l'année dernière. Et depuis le 21 juillet 2022, la préfecture de Charente-Maritime a demandé aux maires des communes du littoral de couper le robinet des douches de plage.

Mais en Normandie, pour l'instant, peu de dispositions semblent prises pour réduire le nombre de litres d'eau perdus dans le sable.

Trouville, station pionnière en économie d'eau en Normandie ?

A Trouville-sur-Mer, pourtant, la municipalité a fait le choix de démonter 6 de ses douches de plage dès l'année dernière. Il n'en reste qu'une à deux jets pour débarrasser la peau des vacanciers du sel et du sable. Une disparition que déplore la plupart des touristes, estimant pour certains qu'une douche sur la plage consomme la même quantité d'eau que la douche qu'ils auraient prise à la maison pour se rincer.

J'aime bien venir me rincer après un bain de mer, c'est meilleur pour la peau. Une touriste habituée à prendre une douche après chaque bain de mer

Ce que ne savent pas la plupart des touristes, c'est qu'une douche de 2 à 3 minutes consomme environ 40 litres d'eau potable. Certains parents n'hésitent pas à venir remplir les arrosoirs des enfants pour humidifier leurs châteaux de sable de cet or liquide devenu si précieux en ces temps de sécheresse.

Il faut prendre conscience que l'eau va devenir une denrée rare. Delphine Pando, adjointe à la mairie de Trouville-sur-Mer, en charge du développement durable.

"C'est un sujet qui déchaîne les passions, explique Delphine Pando, les gens sont très attachés à leur confort de se rincer. Je vois qu'on se rince les pieds pour continuer à marcher dans le sable après. Et en rentrant chez soi, on prend une douche."

La ville de Trouville-sur-Mer aimerait à terme supprimer toutes ces douches de plage, mais il faut d'abord que les mentalités changent. "C'est une prise de conscience qui se fera au fur et à mesure", espère Delphine Pando. Heureusement, selon elle, une partie de la population comprend qu'il s'agit d'un petit confort pas si indispensable.

Des douches qui polluent la plage

En plus d'être gourmandes en eau, les douches de plage ne sont pas bonnes pour l'environnement. Comme le rappelle Delphine Pando, "à Trouville, les douches ne sont pas raccordées au tout à l'égout et on a des gens qui, malheureusement, se shampooinent et utilisent même des après-shampooing. Et vous avez tous ces résidus, y compris des crèmes solaires, qui vont dans le sable et dans la nature, et ça pollue."

Pas vraiment de prises de conscience dans les stations balnéaires voisines

A part à Trouville-sur-Mer, de nombreuses municipalités ne semblent pas prêtes à se défaire de leurs douches : à Cabourg, 12 douches sont réparties sur les 4 postes de secours, à Ouistreham il y a 2 douches au niveau du poste de secours n°2, à Deauville la municipalité n'envisage pas, non plus, de se priver de ses douches de plage.

Les douches de plage n'apparaissent pas dans l'arrêté Sécheresse

A Courseulles-sur-Mer, la douche de la piscine est toujours en fonction. Pourtant, la commune est actuellement en zone d'alerte renforcée, mais aucune consigne n'a été donnée par la préfecture pour les douches de plage. Même chose à Luc-sur-Mer. Les services techniques de la ville respectent scrupuleusement les arrosages des massifs de fleurs avant 10h et après 20h, mais ils n'ont reçu aucune consigne pour la douche de plage.