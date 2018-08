Une mine allemande dans les filets d'un chalutier au large de Grandcamp Maisy (Calvados)

C'est vers 02h30 ce vendredi matin que le Centre des Opérations Maritimes de la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a été alerté par le CROSS de Jobourg que le chalutier "Le Retour", alors en zone de pêche à 2 milles marins (4 kms) de Grandcamp-Maisy (14), avait chaluté une mine allemande datant de la Seconde Guerre mondiale.



Le Groupe des Plongeurs Démineurs de la Manche est immédiatement intervenu pour remettre à l'eau en toute sécurité l'engin historique.



La munition, une Bomb Minum 1000, contient une charge explosive d'environ 860 kg. Selon le communiqué de la Préfecture maritime, "bien que datant de la Seconde Guerre mondiale, elle représente toujours un danger : un simple mouvement, notamment avec le chalutier, peut suffire à percuter son amorce et mettre à feu la charge militaire qu'elle contient".



A 04h55 l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale stationné à Maupertus dans la Manche, a embarqué depuis la base militaire de Cherbourg cinq personnels du GPD Manche qui seront treuillés à 5h30 à bord du chalutier. L'équipage du chalutier a été évacué et placé à distance de sécurité par un bateau de la station SNSM de Grandcamp-Maisy. La munition, quant à elle, a été remise à l'eau pour une opération de contreminage la semaine prochaine.



La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle qu'il convient de signaler sans délai toute découverte d'engin historique en mer ou sur l'estran,

-au CROSS (numéro de téléphone : 196),

-au sémaphore

-ou à la gendarmerie



Lors du signalement d'un engin, il est important de préciser :

- la nature

- la description de la munition (avec photo),

- la date et la position de la découverte (coordonnées GPS),

- vos coordonnées téléphoniques, et pour les découvertes en mer, le nom et le numéro du navire.