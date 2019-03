Blocage de la prison de Condé-sur-Sarthe : nouveau face à face entre les surveillants et les gendarmes mobiles

Troisième jour de blocage à Condé-sur-Sarthe

© JY. Gélébart

Ce vendredi 8 mars au matin, quatre prisons françaises étaient encore bloquées, à commencer par celle de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon, où deux surveillants ont été grièvement poignardés mardi dernier. Selon les service communication de l'administration pénitentiaire, une cinquantaine d'agents bloquaient l'entrée de l'établissement ce matin à 7 heures. Comme la veille , les gendarmes mobiles étaient présents en nombre ce vendredi.Plusieurs manifestants se sont accrochés sur l'un des portails permettant de pénétrer dans l'établissement. Les forces de l'ordre ont de nouveau utilisé des gaz lacryymogènes contre les surveillants pour dégager le passage.Les gendarmes mobiles ont réussi à faire rentrer les équipes des Eris (Equipes Régionales d'Intervention et de Sécurité), le GIGN de la pénitentiaire intervenant en cas d'incident violent mais assurant aussi le fonctionnement minimum des prisons en cas de mouvement de grève. La situation est ensuite revenue au calme.Les surveillants de Condé-sur-Sarthe ont prévu de bloquer les parloirs ce vendredi après-midi et durant tout le weekend. L'un des gardiens blessés mardi dernier par un détenu radicalisé, doit sortir de l'hôpital ce vendredi et rendre visite à ses collègues dans l'après-midi.De source syndicale, 80 établissements en France ont fait l'objet d'actions menées par le personnel pénitentiaire: retard à la prise de service, blocage partiel ou temporaire.