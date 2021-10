Voitures brûlées et tirs de mortier : une "nuit de violences urbaines" dans le quartier de Perseigne

Plus d'une dizaine de voitures ont été incendiées dans la nuit de mardi à mercredi sur le quartier de Perseigne à Alençon. Les forces de l'ordre et les pompiers ont essuyé des tirs de mortier. La préfète de l'Orne annonce l'arrivée de "renforts spécialisés".

Françoise Tahéri, la préfète de l'Orne, parle ce mercredi matin sur l'antenne de nos confrères de BFM d'une "nuit de violences urbaines" sur le quartier de Perseigne, à Alençon. Plusieurs véhicules ont été incendiés peu avant minuit ce mardi 26 octobre au soir. La représentante de l'Etat dans le département évoque "une bonne dizaine". Tout a commencé place de la paix avant de se propager aux rues adjacentes. Une trentaine d'individus seraient impliqués et auraient agi par groupe de six, munis de cocktails molotov.

durée de la vidéo : 01min 05 Nuit de violences urbaines à Alençon

Sur place, les policiers mais aussi les gendarmes arrivés en renfort ainsi que les pompiers, venus éteindre les divers incendies, ont essuyé des tirs de mortier., comme le montre la vidéo publiée sur twitter par Sacha Martinez, journaliste à Ouest-France.

Cette nuit le quartier de Perseigne a connu une flambée de violences. Une quinzaine de voitures ont été incendiées et les forces de l’ordre ont été visées par des tirs de mortiers d’artifice après qu’un jeune du quartier a été interpellé pour trafic dans la matinée #Alençon pic.twitter.com/ES7U7ufuAr — Sacha Martinez (@SachaMartinez42) October 27, 2021

Certaines sources évoquent également des jets de pierre sur les forces de l'ordre et les services de secours. "Je me réjouis qu'il n'y ait pas eu de victimes (...) eu égard aux tirs de mortier, il y aurait pu y avoir des blessés", a déclaré ce mercredi matin la préfète de l'Orne. Le calme est revenu dans le quartier de Perseigne au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin.

Cet embrasement pourrait être lié à l'interpellation quelques heures plus tôt par les policiers de deux trafiquants de drogue pris en flagrance. Un lien de cause à effet que l'enquête devra confirmer ou infirmer. "L'origine, c'est le trafic de stupéfiant", a estimé ce midi sur notre antenne le maire d'Alençon, Joquim Pueyo, évoquant "une réacion organisée par une minorité" et dénonçant "des faits extrêmemnt graves, inacceptables, qui remettent en cause nos valeurs républicaines (...) C'est un trafic qui s'amplifie, qui gagnrène nos territoires. Il faut tout faire pour le démanteler et arrêter ceux qui sont responsables ou complices de ce trafic."

Dans un communiqué publié en milieu de matinée, la préfecture de l'Orne, indique que "conformément à la stratégie départementale de lutte contre la délinquance, les services de l’État poursuivront les actions renforcées qui ont été engagées pour assurer la tranquillité publique dans ce quartier et perturber les trafics de stupéfiants."

La représentante de l'Etat dans le département annonce également le déploiement de renforts "pour sécuriser le quartier". Interviewée par nos confrères de BFM, Françoise Tahéri évoquait un peu plus tôt "des renforts spécialisés dans les violences urbaines" qui seront mobilisés "dans la journée et cette nuit".