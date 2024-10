Pourquoi le fils d'Oussama Ben Laden, qui résidait en Normandie, n'a plus le droit de revenir en France

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a prononcé ce 8 octobre 2024 une interdiction administrative du territoire à l'encontre d'Omar Ben Laden. Fils du terroriste afghan Oussama, il avait élu domicile dans l'Orne en 2016 avant de quitter la France l'an dernier, ciblé par une OQTF.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Omar Ben Laden n'a plus le droit de revenir en France, et ce, "pour quelque motif que ce soit". Quatrième fils d'Oussama, cerveau des attentats du 11 septembre à New York, il s'était installé en Normandie en 2016 avec sa compagne britannique. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a prononcé une "interdiction administrative du territoire", décision prise en vertu de la "sécurité nationale".

Je prononce ce jour une interdiction administrative du territoire à l'encontre de M. Omar Binladin, fils aîné du terroriste international Oussama Ben Laden. M. Binladin, installé dans l'Orne depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique, a accueilli… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) October 8, 2024

Une OQTF pour apologie du terrorisme

Il y a un an, Omar Ben Laden avait dû quitter le pays, ciblé par une OQTF (obligation de quitter le territoire français) signée par le Préfet de l'Orne, comme le rapportait en juillet 2023 Le Publicateur Libre. La sanction avait été prise après la publication d'un hommage à son père sur le réseau social X (ex-Twitter) le 2 mai 2021, dix ans après sa mort.

L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes. pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. Leur sang est la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Repose en paix Hommage d'Omar Ben Laden à son père à l'occasion des 10 ans de sa mort Publication sur Twitter (compte désormais suspendu)

Mis en cause pour apologie du terrorisme, Omar Ben Laden s'en est toujours défendu, parlant à l'époque de "fausses informations". Il avait d'ailleurs formulé un recours en justice contre son OQTF. Celui-ci a été rejeté vendredi dernier, confirmant ainsi la régularité de la "décision prise pour la sécurité nationale", écrit Bruno Retailleau dans sa publication sur X.

Artiste peintre installé en Normandie

Omar Ben Laden s'était installé dans un petit haras à l'ouest de l'Orne en 2016 aux côtés de sa compagne britannique. Depuis, il menait une vie paisible, sans faire de vague, s'adonnait à la peinture et vendait notamment ses toiles dans une brocante du Teilleul, dans le Sud-Manche.

durée de la vidéo : 00h01mn59s Omar Ben Laden, fils d'Oussama, expose ses toiles en Normandie • ©France Télévisions

Ici, personne ne me juge parce que je suis le fils d'Oussama. Personne ne dit que je ne devrais pas être autorisé à faire ci ou à faire ça. On me respecte, j'ai un visa de résident, je peux vivre en paix. Omar Ben Laden

Son entourage est surpris et révolté par l'interdiction de revenir en France annoncée par Bruno Retailleau. Nous publierons les témoignages de ses proches dans l'après-midi.