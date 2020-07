Un homme découvert mort dans une cellule de la gendarmerie du Tréport (Seine-Maritime)

Enquête en cours

Interpellé vers 20h30 le 14 juillet pour ivresse après un contrôle sur la voie publique par les gendarmes du Tréport, un homme âgé de 61 ans a été conduit devant un médecin puis emmené à la gendarmerie et placé en cellule de dégrisement.A 2 heures du matin,qu'il occupait seul, le corps partiellement adossé à un mur, le lacet de son short entouré autour du cou.Les tentatives de réanimation sont demeurées vaines a précisé le substitut du procureur de Dieppe à la rédaction de France 3 Normandie, substitut qui a ajouté qu'une "enquête aux fins de recherche des causes de la mort a été immédiatement ouverte par le parquet de Dieppe qui a confié l'enquête à la section de recherches de la gendarmerie de Normandie."Selon cette même source "à ce stade, aucun élément ne permet de présumer l'intervention d'un tiers dans le processus mortel. Une autopsie sera pratiquée mardi prochain et les investigations se poursuivront afin d'établir les circonstances précises du décès."