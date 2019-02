Le métier d’AVS (auxiliaire de vie scolaire) va cesser d’être précaire

Il faut que les accompagnants aient des contrats perennes et nous pouvons vous annoncer que nous renonçons aux contrats aidés. Pour la rentrée de septembre 2019, tous les accompagnants seront en contrat AESH Education Nationale, beaucoup plus stabilisés. Un contrat CDD de 3 ans renouvelable une fois pour être après en CDI. Nous allons avoir des contrats plus robustes avec plus d’heures pour les personnes pour les sortir de la précarité financière. Nous allons stabiliser ces professionnels pour en faire un vrai métier. Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des handicapés.