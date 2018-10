OdySeine : deux normandes parcourent 700 km en canoë et à vélo pour alerter sur la pollution

© France 3 Champagne-Ardenne

Les deux normandes n'ont pas froid aux yeux. Candy His et Mathilde Auger 28 et 29 ans ont parcouruen canoë et à vélo pour nourrir le projet citoyen " OdySeine ".Parties de Côte d'Or, en Bourgogne, aux sources de la Seine le 20 septembre dernier, elles devraient arriver au Havre mercredi 10 octobre 2018. L'objectif de leur périple :. Chaque jour, elles récoltent. Elles font également des prélèvements en vue d'analyses à l'université de Créteil. Un chercheur déterminera alorsen différents points de la Seine.Les deux jeunes femmes profitent aussi de cette aventure pour visiter des établissements scolaire et. Candy et Mathilde sensibilisent autant que possible les plus jeunes sur la pollution plastique. Elles espèrent toutes les deux qu'il sera possible de se baigner dans la Seine d'ici aux Jeux Olympiques 2024.: le reportage de Frédéric Nicolas et Bérangère Dunglas avec les interviews de