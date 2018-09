Saisie de plusieurs centaines de kilos de cocaïne sur le port du Havre

Il y a eu une saisie de 700 kilos de cocaïne dans un conteneur au port du Havre vendredi dans la matinée. C'est une découverte dans le cadre des sondages réguliers qui sont faits dans ces conteneurs

- L'hôtel de police de Rouen, siège du SRPJ de Normandie / © L. Lagneau- R. Plumet / France 3

700 kilos de cocaïne

Le Havre-Vendredi 14 septembre 2018 : opération de police sur le port du Havre / © France 3 Normandie / Image extraite de la vidéo du JRI Hervé Colosio

C'est une vaste opération de police qui, hier (vendredi 14 septembre2018) a bloqué le terminal de l'Europe et intrigué de nombreux travailleurs portuaires. Un suspect, ayant été signalé rodant autour de conteneurs, a été retrouvé (avec le renfort des chiens de la brigade cynophile) interpellé puis placé en garde à vue.Ce samedi matin, et sans que l'on sache si cela a un rapport avec cette opération de police sur le port, on apprend lOn en sait un peu plus sur cette affaire que nous vous révélions ce matin.Sept cents kilos de cocaïne ont été s(Seine-Maritime), à l'occasion d'un contrôle régulier, a-t-on appris samedi de source proche de l'enquête.a indiqué cette source à l'AFP, confirmant l'information publiée (dans cette page) ce samedi matin par France 3 Normandie.Interrogée par l'AFP, la direction des douanes n'a pas souhaité faire de commentaire.La Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille, compétente pour les affaires relevant de la criminalité organisée, s'est saisie du dossier. L'enquête a été confiée au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen., a indiqué cette même source.La rédaction de France 3 Normandie a eu ce matin la confirmation de cette découverte, réalisée par les douaniers havrais.Pas de précision en revanche sur le lieu exact de cette saisie, ni sur un éventuel lien avec l'arrestation d'hier.En 2017, 3,5 tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port du Havre​​​​​​​pour des saisies totales de 17 tonnes en France (contre 8,5 tonnes en 2016), un niveau record, selon les chiffres du rapport rapport annuel du Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).