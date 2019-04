Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, sécurité renforcée sur le chantier de la cathédrale de Rouen

Quelle sécurité sur le chantier de la cathédrale de Rouen ?

Des détecteurs sous les toits

Nous avons un plan spécifique à la cathédrale. Il a un double objet: il est tout d'abord de préserver le monument en lui-même et puis le deuxième objet c'est de préserver les œuvres d'art qui sont situées à l'intérieur et de contribuer à la sauvegarde

Extrait du communiqué "Point sécurité incendie Cathédrale Notre-Dame de Rouen" Placée sous l’autorité hiérarchique du Directeur Régional des Affaires Culturelles et sous l’autorité fonctionnelle du Préfet, l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) assure la conservation de la Cathédrale Notre-Dame de Rouen, propriété de l’État et classée monument historique. L'une de ses missions est d'assurer la conservation, la protection et la valorisation du patrimoine bâti et des monuments historiques. La cathédrale est un ERP sous avis défavorable lié à la non production d’un rapport de vérification règlementaire. Ce rapport devrait être remis d’ici le 6 mai en vue de la levée de cet avis défavorable dans les meilleurs délais. Enfin, compte-tenu des nombreuses œuvres d’arts de grande valeur patrimoniale présentes au sein de la cathédrale, un Plan de Sauvegarde des Biens culturels a été élaboré. Il a pour but d’aider l’évacuation dans les meilleurs délais possibles du plus grand nombre de biens culturels patrimoniaux abrités par le monument. La mairie de Rouen a également intégré dans son plan communal de sauvegarde une fiche d'astreinte spécifique reprenant la procédure de mise en sécurité des biens en cas d'incendie. La cathédrale de Rouen a été l’une des premières cathédrales de France à se doter d’un tel document.



Au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et après l'émotion ressentie à Rouen, une réunion a été organisée à la préfecture de Seine-Maritime pourà la cathédrale Notre-Dame de Rouen.Un monument qui a brûlé à plusieurs reprises au fil de son histoire.Dans un communiqué publié en début de soirée, la préfecture précise que la cathédrale Notre-Dame de Rouen est(ERP) de type V (lieu de culte) de 1ère catégorie qui fait l'objet de(tous les 5 ans) de la sous-commission départementale de sécuritéConcernant plus précisément les risques d'incendie, on apprend que "les zones annexes aux lieux de culte, ainsi qu’à l’intérieur de l’orgue de tribune. Afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers, des moyens de secours (extincteurs, colonnes sèches) ont été mis en place à la suite d’un travail conjoint entre la DRAC et le SDIS.La cathédrale fait l'objet d'un plan d'établissement répertorié établi par les sapeurs-pompiers détaillant les consignes opérationnelles spécifiques à ce monument. En outre,pour connaître les lieux, s'approprier le bâtiment et réaliser des manœuvres et exercices."Ce que confirme le, du Service d'Incendie et de Secours de Seine-Maritime (SDIS 76)