Au réfectoire du lycée André Maurois d'Elbeuf, les élèves mangent avec des couverts en plastique depuis un mois

On nous a dit que ça ne durerait qu'une ou deux semaines, que le problème sera résolu 'd'ici peu'. Aujourd'hui, la situation n'est toujours pas réglée - Un lycéen

Depuis un mois, les lycéens de l'établissement André Maurois d'Elbeuf mangent dans des assiettes en carton et avec des couverts en plastique. En cause :. Les élèves en ont été informés par mail le 26 février dernier.

Plusieurs centaines d'élèves mangent chaque jour à la cantine et plusieurs s'inquiètent de l'impact du plastique sur l'environnement.

On nous parle d'écologie tous les jours, on a même accueilli l'ancien Président de la République, François Hollande, la semaine dernière pour parler d'écologie [...]. Nous on milite et eux ils gâchent tout - Un lycéen

"On va pas leur faire manger des sandwichs !"

Selon la proviseure de l'établissement, les agents du lycée ont nettoyé les couverts à la main pendant un mois. Une situation qui ne pouvait plus durer alors avec l'aide financière de la Région, une seule solution a été trouvée : les couverts et assiette à usage unique.

On va pas les faire manger des sandwichs [...]., je vous propose que vous me donniez une autre solution... - La proviseure du lycée

Le lave-vaisselle du lycée de l'établissement a plus de 20 ans. Or, la direction explique que la pièce défectueuse n'existe plus et qu'il a fallu la commander, d'où le délai de réparation de plusieurs semaines.



Le problème devrait être résolu dans les jours à venir, la responsable du lycée André Mauroy annonce que la pièce défectueuse devrait arriver en début de semaine prochaine.