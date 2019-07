Canicule à Rouen : fermeture de crèches et des animations des bords de Seine

Plus de 40° !

Carte de vigilance Météo-France Carte de vigilance Météo-France:Information sur les risques météorologiques des 24 prochaines heures,alertes meteo, Weather forecasting warnings

Dans un communiqué, la ville de Rouen annonce une fermeture exceptionnelle ce jeudi 25 juillet 2019, et pour toute la journée, des crèches municipalesLes prévisions météo prévoient en effet un épisode exceptionnel de canicule avec des fortes chaleurs et une température dépassant les 40° à Rouen ce jeudi.C'est en tenant compte de ces conditions météo que la ville a décidé de fermer les crèches mais aussi le site de loisirs de plein air installé sur les quais de la Seine sous le nom de "Rouen sur Mer".Les services de la mairie précisent que Rouen sur Mer "serane semblent pas envisageables en sécurité dans ces conditions. De plus, les conditions de travail des agents présents sur le site, notamment aux heures les plus chaudes de la journée, étant difficiles, il est préférable de fermer le site."