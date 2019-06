La SNSM : cinq choses à savoir sur les sauveteurs en mer

Qui sont les sauveteurs de la SNSM ?

La SNSM compteCe sont des marins aguerris, souvent marin-pêcheurs ou plaisanciers eux-mêmes.Ils ontet s'engagent en moyenne 8 ans et 6 mois. On compte 12% de femmes sauveteurs.Chaque membre de l’équipage a sa spécialité à bord : "patron", "radio", "mécanicien", "canotier", "secouriste", "nageur de bord" ou encore "plongeur de bord".

En Normandie, il existe 27 centres de sauvetage :

dans la Manche

dans le Calvados

Combien de vies sont sauvées chaque année ?

Qui paie la facture d'un sauvetage en mer ? Le sauvetage des personnes est gratuit mais pas l'assistance aux biens



La SNSM a-t-elle les moyens de sa mission ?

Le modèle du sauvetage en mer doit-il être réformé ?

: Mont-Saint-Michel, Genêts, Hauteville-sur-Mer, Agon-coutainville, Blainville-sur-Mer, Barneville-Carteret, Diélette-Flamanville, Goury-La Hague, Fermanville, Barfleur, et Saint-Vaast.: Isigny-sur-Mer, Port-en-Bessin Arromanches, Graye-sur-mer, Bernières-sur-mer, Luc-sur-mer, Hermanville-sur-mer, Colleville-Montgomery, Dives-sur-Mer, Bénerville, La Touques-Trouville, Honfleur.-En Seine-Maritime : Fécamp, Des Petites Dalles, Saint-Valéry-en-Caux et Dieppe.Les sauveteurs appareillent sur demande des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) en moins de 20 minutes, 24 heures sur 24, 365 jours par an et par tous les temps.Intervenant en tout temps, les sauveteurs prennent des risques importants carLe remboursement des frais engagés est prévu par le Code des transports.notamment de combustibles et d'amortissement des embarcations de sauvetage.Dans certains cas particuliers, portant sur des opérations d’assistance complexe au profit de navires importants, le montant de la rémunération de l’assistance est évalué à posteriori, en principe selon la valeur du bien sauvé et des efforts déployés par l’assistant.Les sauveteurs de la SNSM surveille près de 6 000 kilomètres de côtes.Pour effectuer sa mission, elle est à la tête d’une flotte de canots, de vedettes, de semi-rigides, de jets skis et de pneumatiques.L'Etat contribue sous la forme d’une subvention de fonctionnement qui correspond à 14 % des ressources collectées, et la contribution des collectivités territoriales représente 6 %.Le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé mardi 11 juin son souhait de réfléchir au "modèle du sauvetage en mer" qui repose sur le bénévolat et les dons."Nous devons nous interroger sur la permanence de ce modèle", a relevé Edouard Philippe, qui compte inscrire ce sujet à l'ordre du jour du prochain Comité interministériel de la mer, qu'il présidera à l'automne 2019.