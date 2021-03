Charente-Maritime : le père en état d'ivresse met son fils de 10 ans au volant

Dans la série "ivres, ils font n'importe quoi", cette histoire aurait vraiment pu mal tourner. C'est la gendarmerie de la Charente-Maritime qui la raconte sur sa page Facebook.

Cela s'est passé le 27 février dernier, un samedi soir donc vers 19h15. Une patrouille de la brigade de Saint-Pierre d'Oléron croise la route d'une voiture au comportement pour le moins singulier. En les croisant, le véhicule coupe en effet ses phares.

Si le but était de ne pas se faire remarquer, raté, les deux gendarmes décident de contrôler l'automobiliste. Mais ils ne s'attendaient sans doute pas à découvrir un enfant installé au volant.

Le conducteur en herbe âgé d'une dizaine d'années n'était pas seul dans la voiture, son père était assis côté passager. De toute évidence, l'homme n'était pas en état de conduire, il avait un taux d'alcoolémie de 1,34g d'alcool dans le sang et avait donc décidé de confier les clés à son fils.

L'homme sera convoqué prochainement devant la justice pour complicité de conduite sans permis. Et la gendarmerie de la Charente-Maritime de conclure non sans humour : "Oui, si vous avez bu, il ne faut pas prendre le volant. Néanmoins, il faut que le conducteur sobre ait au moins 18 ans et qu'il soit titulaire du permis de conduire !"