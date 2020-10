Covid-19 : le match de Top 14 entre La Rochelle et le Racing 92 est reporté

"Les tests pratiqués sur l'ensemble du groupe mercredi matin ont révélé plusieurs cas positifs. Nous attendons désormais les recommandations de la LNR (Ligue nationale de rugby), que nous appliquerons avec toute la rigueur qui s'impose." Communiqué du Racing 92

L'information a été révélée ce jeudi par le Midi Olympique et confirmée par la direction du club rochelais. La rencontre entre La Rochelle et le Racing 92, prévue ce samedi 3 octobre, va être reportée ou annulée. Neuf cas de Covid-19 ont été détectés au Racing 92. La Ligue Nationale de Rugby doit annoncer à la mi-journée s'il va s'agir d'une annulation ou d'un report du match.Avec plusieurs cas positifs, le club du Racing 92, finaliste de la coupe d'Europe et actuel leader du Championnat de France (Top 14), est durement touché par le coronavirusLe club parisien ne précise pas si les infections concernent des joueurs ou des membres de l'encadrement. Avec neuf cas de Covid-19, le Racing 92 ne peut pas effectuer le déplacement à La Rochelle. En effet, le protocole sanitaire de la Ligue Nationale de Rugby interdit à toute équipe présentant plus de trois cas de disputer un match officiel.Des interrogations se posent également sur la finale de la Champions Cup que le Racing doit disputer contre les Anglais d'Exeter à Bristol (Angleterre) le 17 octobre prochain.