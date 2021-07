Face à une progression inédite de l'épidémie de covid-19 en Charente-Maritime, le préfet donne un tour de vis

Le préfet de Charente-Maritime annonce de nouvelles mesures alors que l'épidémie flambe avec 145 cas pour 100.000 habitants. Le port du masque est obligatoire dans plus de 50 communes du département et la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique.

Le taux d’incidence est à la hausse en Charente-Maritime, il est passé de 9 cas pour 100.000 habitants le 9 juillet à 109 cas pour 100.000 habitants le 18 juillet et 145 pour 100.000 habitants ce 19 juillet, selon l'Agence régionale de santé. Le département est désormais en seuil d'alerte et ce lundi, le préfet de Charente-Maritime a annoncé de nouvelles mesures.

C'est une progression qui se fait à une vitesse que l'on n'avait jamais connu jusqu'à maintenant. On sait déjà que l'on dépassera le taux d'incidence le plus élevé enregistré dans le département qui était de 220. C'est lié à la prédominance du variant Delta qui a un effet exponentiel sur la propagation du virus et ça nous inquiète fortement. Catherine Vaure, directrice adjointe de la délégation de Charente-Maritime Agence Régionale de Santé. Catherine Vaure, directrice adjointe de la délégation de Charente-Maritime Agence Régionale de Santé

"Entre le moment où les circulation virale repartent à la hausse et le moment où on commence à voir des formes graves en hospitalisation, il peut se passer deux à trois semaines. Nous risquons donc de voir des hospitalisations plus nombreuses", alerte la représentante de l'ARS.

Le préfet de Charente-Maritime lors d'un point presse ce lundi à Saint-Martin-de-Ré • © France Télévisions

Ce lundi, le préfet de Charente-Maritime a annoncé de nouvelles mesures.

Le port du masque redevient obligatoire dans plus de 50 communes du département de Charente-Maritime à partir du 20 juillet comme nous vous l'annoncions vendredi.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Port du masque : l'obligation prolongée tout l'été en Charente-Maritime

Plus contraignant, un passe sanitaire sera obligatoire pour tout rassemblement supérieur à 50 personnes à partir du 21 juillet.

Dés ce mardi, il sera interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique

D'autres mesures si le taux d'incidence continue d'augmenter

Nicolas Basselier qui avait convié la presse ce 19 juillet à Saint-Martin-de-Ré a aussi averti qu'il pourrait prendre des mesures identiques à celle prises par le préfet des Pyrénées-Orientales si le taux d'incidence continuait d'augmenter.

Dans ce département, les bars, restaurants et établissements de plage doivent fermer à 23 heures. Le retour du couvre feu est entré en vigueur ce dimanche 18 juillet, il sera effectif jusqu'au 6 août.

De son côté, le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine annonce ce lundi qu'il a demandé au préfet de Charente-Maritime, de rendre à nouveau le port du masque obligatoire en extérieur, excepté sur les plages.

Le taux d’incidence national est de 63 cas pour 100.000 habitants.

La représentante de l'ARS s'est rendue ce lundi au Centre de vaccination de Saint-Martin-de-Ré pour lancer un nouvel appel à la vaccination.

Nous sommes engagés dans une course contre la propagation du virus, on va essayer d'augmenter le rythme de vaccination dans les semaines qui viennent. Depuis les annonces de la semaine dernière, les rendez-vous sont pris très vite. On a déjà des doses supplémentaires cette semaine et on est en attente de réponses pour les semaines à venir. Catherine Vaure, directrice adjointe de la délégation de Charente-Maritime Agence Régionale de Santé

Le préfet de Charente-Maritime a alerté sur un taux d'incidence très important chez les 20/30 ans.

"Nous enregistrons un taux d'incidence de 545 pour 100.000 habitants, cela n'a jamais été observé en Charente-Maritime" a détaillé Nicolas Basselier.