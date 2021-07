Covid 19. Retour du couvre-feu à 23 heures dans les bars et restaurants des Pyrénées-Orientales

La mesure prise en raison de l'explosion du taux d'incidence a été annoncée par le préfet du département. Elle entrera en vigueur ce dimanche 18 juillet et sera effective jusqu'au 6 août.

Les bars, restaurants et établissements de plage devront fermer ce dimanche 18 juillet 2021 à 23 heures. C'est l'annonce du préfet des Pyrénées-Orientales. L’augmentation importante et rapide des cas de contamination par le variant delta (variant dit « indien ») dans le département se traduit par un taux d’incidence en croissance forte et continue. En l’espace d’une semaine, celui-ci est passé de 41,5/100 000 habitants à 258,8/100 000 habitants au 16 juillet 2021.

Progression exponentielle du virus

Cette progression exponentielle qui commence à se traduire par un nombre d’hospitalisations également croissant a amené Etienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-Orientales, à prendre une mesure complémentaire par arrêté publié ce jour : l’horaire de fermeture des bars, restaurants, établissements de plage, débits de boissons temporaires et épiceries de nuit est avancé à 23h00 à compter du dimanche 18 juillet et jusqu’au 2 août 06h00. Le préfet rappelle l’importance du respect des gestes barrière et notamment du port du masque qui est actuellement obligatoire dans tous les espaces publics du département (hors plages et zones naturelles)