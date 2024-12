Le train de toute une vie en miniature : 36 ans pour réaliser une maquette d'une ligne ferroviaire à l'identique

À Saint-Just-Luzac, près de Royan, un club de passionnés de trains miniatures a reproduit toute une ligne ferroviaire aujourd'hui fermée. Un travail titanesque qui a nécessité plusieurs dizaines d'années de travail acharné.

Jacques Poget et ses amis sont des passionnés de modélisme ferroviaire depuis toujours. Ils ont créé ensemble le Rail Club Océan de Marennes, en Charente-Maritime, et ont construit de nombreuses maquettes au cours des dernières décennies.

Cette maquette comprend une voie de 37 mètres de long

Mais leur plus belle création, c’est incontestablement la reproduction miniature de la ligne ferroviaire Cabariot-Le Chapus pour laquelle il a fallu 36 ans de travail assidu. Jacques Poget est le président du Rail Océan Club de Marennes : « La voie de cette maquette fait 37 mètres de long pour 31,5 km dans la réalité. Donc, on a fait que les lieux principaux, les gares, les passages à niveau, etc. Tout a été respecté scrupuleusement. »

60 personnes ont travaillé sur cette maquette

Et rien n’a été laissé au hasard, les modélistes ont passé cinq années à recueillir des plans et des informations avant de débuter la construction du réseau. Un immense véritable chantier qui a mobilisé une soixantaine de passionnés, intervenant chacun selon ses compétences, comme le précise Jacques Poget : « Tout le monde n’est pas peintre, tout le monde n’est menuisier, tout le monde n’est pas électricien donc le menuisier a fait les modules, l’électricien a électrifié, etc. »

Un des décors de la maquette ferroviaire

Un des décors de la maquette ferroviaire

Un des décors de la maquette ferroviaire

Pour les matériaux, Jacques Poget, l'ancien plombier chauffagiste, et ses amis ont largement eu recours au système D, histoire de réduire les coûts de construction : « Pour les décors, le ballast est fait en talons de chaussures de femme, retrouvés souvent sur les plages. Il y en avait des foncés, des noirs et des clairs qu’on a broyés au moulin à café et tamisés, tous les ballasts ont été faits avec des talons de chaussures » explique Jacques Poget.

Jacques Poget contemple la maquette ferroviaire de sa vie

Et pour ce qui est de l’entretien, la taille de la maquette ne facilite pas les choses : « C’est immense. Malheureusement, cette pièce n’est pas chauffée en permanence donc, on a beaucoup d’humidité. Et l’humidité et l’électronique, ça ne va pas ensemble. Donc, de temps en temps, on passe ce qu’on appelle des gommes sur les voies pour qu’elles puissent briller et pour que le contact se fasse bien. »

Jacques Poget accueille volontiers les visiteurs moyennant une participation de quatre euros par personne. Avec en prime la possibilité d'admirer l'une des gares de la maquette grandeur nature, celle de St Just-Luzac, à 100 mètres de sa maison. La ligne ferroviaire Cabariot-Le Chapus ne fonctionne plus depuis 1986, mais cette incroyable maquette offre un précieux témoignage du passé.