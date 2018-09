Pont de l’île de Ré : inspection quotidienne des câbles après la rupture de l’un d’eux et limitation de la vitesse

© Olivier Riou (France Télévisions)

Le pont de l'île de Ré

Un pont trentenaire

Le département de la Charente-Maritime a annoncé ce jeudi soir la rupture d’un câble de précontrainte sur le pont de l’île de Ré dont il est gestionnaire. La rupture a été détectée le jour-même à l’occasion d’une visite de contrôle, la dernière ayant eu lieu le 11 juillet selon le gestionnaire.Ce vendredi le département de Charente-Maritime annonce que par mesure de sécurité et pour limiter les charges sur le pont il est décidé d'adapter les conditions de circulation par les dispositions suivantes : La circulation des convois exceptionnels de plus de 40 tonnes demeure interdite. La vitesse est limitée à 50km/h sur l'ensemble du pont. La distance de sécurité entre les poids lourds (PTAC supérieur à 3,5 tonnes) est portée à 200m.Le communiqué précise que "une inspection visuelle (…) n’a détecté aucune anomalie sur les 11 autres câbles" que comporte le pont. Une inspection quotidienne des câbles est prévue et ils sont "mis sous surveillance à l’aide de capteurs acoustiques".En matière de trafic, la circulation des convois de plus de 40 tonnes est interdite sur le pont de l’île de Ré, "jusqu’à remplacement du câble rompu".Intervenants : Pierre-Marie Audouin Dubreuil, Directeur General des Services du Conseil Departemental de la Charente Maritime; GaloEn vacance sur l’ile de Ré; Maria ,Touriste Espagnol; Lionel Quillet , Président de la CDC de l’ile de Ré.Le pont fête cette année ses 30 ans. Retour en images sur sa construction :Nous avions consacré une série de reportages sur ce sujet en mai dernier. Vous pouvez les retrouver en sélectionnant l'un ou l'autre des liens ci-dessous :