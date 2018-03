Le maire qui a tiré accidentellement sur un adolescent a été mis en examen à Angoulême

Éric Lambert, le maire de Malaville en Charente a été mis en examen pourHier voulant se débarrasser d'un chat sauvage, il avait sorti un fusil et tiré en direction de l'anima, le coup de fusil avait blessé à la tête un jeune adolescent de 14 ans qui attendait le bus. La jeune victime a été hospitalisée et sera opérée prochainement.Selon nos confrères de la Charente Libr e, l'auteur du coup de fusil déclare ne pas savoir ce qui s'est passé et ne pas arriver à comprendre son geste.