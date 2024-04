"Plus de soirées Netflix..." : des habitants privés d'Internet haut débit après le passage d'un poids lourd

Faire sa déclaration de revenus ou regarder une série sur une plateforme de streaming... Autant d'actions devenues impossibles depuis lundi 22 avril pour une centaine d'habitants de plusieurs hameaux au Sud de Brive en Corrèze.

Dans le tranquille hameau du Peuch, au Sud de Brive, les habitants ont comme l'impression qu'une tornade a tout balayé sur son passage : poteaux renversés, câbles en pagaille sur la voie publique, panneaux de signalisation arrachés... Pourtant, ce chaos n'est pas dû à une catastrophe climatique, mais au passage d'un camion.

Lundi soir 22 avril, aux alentours de 21h30, un poids lourd transportant une pelleteuse de chantier s'aventure sur l'étroite voie communale, emportant avec lui une bonne partie du réseau aérien de cette rue qui dessert trois hameaux brivistes en Internet haut débit.

Il a tout arraché sur son passage : il a cassé les poteaux, arraché la fibre... Jean-Claude Chauvignat habitant du hameau

Depuis, ce septuagénaire, également président du conseil de quartier, est bien embêté : "C'est assez compliqué, surtout quand on a des contacts fréquents avec l'administration, que ce soit la mairie ou pour faire sa déclaration d'impôt." regrette-t-il.

Système D

Chez les voisins, pour se reconnecter, c'est le système D. Après quarante-huit heures hors-ligne, leur opérateur leur a fourni une solution de secours : "Ils nous ont prêté une sorte de mini Livebox, donc on peut connecter les ordis, les téléphones... mais pas la télé. Donc plus de soirées Netflix, plus rien..." Coup dur pour Vincent, dix-sept ans, en pleines vacances scolaires...

Depuis, une équipe de techniciens s'active au chevet de la fibre pour rétablir la connexion dans les plus brefs délais : "Mon collègue détache les câbles du poteau cassé. Dès qu'il a fini, je remets un poteau et je dame. Une fois que j'ai terminé, un autre collègue prend le relais et remet les câbles sur le poteau neuf." explique Cédric Ray. Selon Orange, le retour à la normale pourrait intervenir dans le courant de la semaine prochaine.