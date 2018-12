La Ferrari la plus chère au monde au coeur d'un conflit familial : 2ème jour de procès

A qui appartenait la Ferrari ?

"Le don par Pierre Bardinon en 1978 justifié par le grave accident de son fils Patrick ? Une fable ! Ce n’était pas aussi grave qu’il le prétend. Et quel père offrirait à son fils ce qui a pu causer une atteinte à sa vie ?" Me Julien Dami Le Coz - Avocat Paris



Dans cette affaire, tout semble hors du commun. A commencer par le prix de la Ferrari, vendue, à un acheteur taïwanais il y a 4 ans. Sauf que le frère et la soeur du vendeur affirment que la Ferrari 250 GTO, une voiture rare que l'on surnomme la Joconde des Ferrari, leur appartenait tout autant, puisqu'elle faisait partie de leur héritage commun.Qui était donc? A cette question, le prévenu explique qu'elle lui avait été donnée par son père, grand collectionneur de voitures et créateurEn 1978,a alors 21 ans. Il est pilote de formule 3 et court sur le circuit de Nürburgring, en Allemagne, quand il est victime d'un grave. On le dit même mort.L'ancien pilote explique qu'après ce drame, son père, qui lui a transmis la passion de la course automobile se sent coupable et lui offre, une voiture extrêmement rare. Il n'en existe queMais les avocats des parties civiles ne peuvent accepter cette version des faits. Jeudi 13 décembre, en fin de journée, ils étaient à la barre pour défendre leurs clients,

A la fin des plaidoiries des parties civiles, Patrick Bardinon a eu un malaise. La séance a été suspendue. Son avocat a demandé le report, une nouvelle fois, du procès, report rejeté. Les débats se sont poursuivis avec les réquisitions du procureur.



#Guéret #Ferrari réquisitoire du Procureur : abus de confiance caractérisé 8 mois de prison avec sursis + 15000€ d'amende

"J'aurais requis pareil si l'objet de cet abus de confiance avait été une commode de 300€" la valeur n’a pas d’incidence sur la qualification de infraction — Isabelle Rio (@isabelle_rio) December 14, 2018





Les avocats de la défense demandent la relaxe de leur client. Le tribunal correctionnel de Guéret rendra sa décision le 7 mars prochain.