Quand la NASA choisit une spectaculaire photo du Périgord comme image du jour sur son site

Un phénomène spatial photographié au-dessus du château de Losse en Dordogne a été choisi comme image du jour sur le site de la NASA. C'est l'œuvre de Julien Looten, étudiant nordiste, passionné de photographie.

C'est un "Airglow", une "lueur d'air" qu'a photographiée Julien Looten le 21 janvier dernier dans le ciel périgourdin, au-dessus du château de Losse à Thonac. Une photo spectaculaire illustrant un phénomène spatial atmosphérique qui donne au ciel périgourdin un aspect d'aurore boréale et qui permet de distinguer Sirius, Mars, Orion, la voie lactée et les nébuleuses, etc. Un formidable spectacle astronomique.

Les nébuleuses et la voie lactée au-dessus du Château de Losse • © Julien Looten / Nasa

La bonne photo, au bon moment

Le phénomène a été immortalisé par le jeune étudiant en archéologie de 22 ans originaire d'Arras, dans le nord, également passionné d'astronomie et de photo. De passage en Dordogne pour un stage aux Eyzies, ce soir-là, il distingue une sorte de voile qui nimbe le ciel. Là où tout un chacun n'aurait vu qu'une légère brume, lui identifie le phénomène comme un airglow, "un phénomène naturel rare causé par une réaction chimique dans la haute atmosphère, où les rayons du soleil excitent des molécules qui émettent alors une très faible lumière… Le ciel semble être couvert de "nuages multicolores"...

L'interview de Julien Looten par Vanessa Fize, France 3 Périgords

durée de la vidéo : 00h01mn53s Julien Looten, jeune photographe passionné d'astronomie, raconte comment il a saisi l'exceptionnelle photo d'un Airglow lors d'un séjour en Dordogne, photo retenue pour être la photo du jour du site de la NASA • ©France 3 Périgords - Vanessa Fize

Il ne s'agit pas de couleurs parasites ou de traitements spéciaux. Il s'agit d'un phénomène naturel rare causé par une réaction chimique dans la haute atmosphère, où les rayons du soleil excitent des molécules qui émettent alors une très faible lumière (chimiluminescence). Julien Looten - auteur de la photo France 3 Périgords

Une intensité exceptionnelle

Ce type de phénomène est de plus en plus souvent observé pour des raisons que l'on ignore, et surtout de mieux en mieux photographié grâce à l'évolution technique des appareils photos. Car pour être naturelles, ces lumières ne sont pas vraiment perceptibles à l'œil nu.

La beauté d'un spectacle astronomique rendu visible par la photo de Julien Looten • © Julien Looten

Rarement l'airglow offre une telle intensité et une telle palette de couleurs. Dans ce cas, les tons vont du vert au rouge en passant par le bleu, un vrai feu d'artifice naturel. Les formes d'onde sont dues aux phénomènes chimiques qui varient en fonction des pressions atmosphériques, entre 100 et 300 km d'altitude.

Saisir la lumière

Julien Looten a pris une quarantaine de clichés, avec un temps d'ouverture assez long pour faire ressortir la lumière. Son travail a rapidement fait écho chez les amateurs éclairés, au point d'être remarqué, et donc publié, sur le site de la Nasa. Cette publication est une sorte de consécration pour les photographes astronomes, puisque le site sélectionne généralement les photos les plus spectaculaires prises par les engins d'observation les plus perfectionnés tels que le télescope Hubble ou James Webb.

L'image prise par Julien Looten vers 1h du matin au pied de la falaise des Eyzies (Dordogne) d'une comète identifiée en mars 2022 (visible au centre de l'image). Image à retrouver sur la page facebook du photographe • © Julien Looten

Pour s'émerveiller davantage

