Coronavirus : masque obligatoire pour gravir la Dune du Pilat ou arpenter les ruelles de Saint-Emilion

Dès que les visiteurs sortent de la voiture, ils mettent le masque, pour aller dans les boutiques qui sont en bas de la dune, et pour grimper sur la dune, que ce soit par l'escalier ou en dehors de l'escalier Patrick Davet, maire de la Teste-de-Buch

Reportage : le port du masque désormais obligatoire sur toute la Dune du Pilat

Les bâtiments et lieux accueillant du public ;

Les marchés de plein air (La Teste de Buch et Cazaux) ainsi que la halle du marché couverte ;

Les manifestations ludiques, sportives, commerciales ou de loisirs ;

Masque obligatoire à Saint-Emilion

En Nouvelle-Aquitaine, la, comme le souligne l'ARS dans son dernier bilan du vendredi 7 août. L'agence régionale de santé appelle donc la population à la vigilance et au respect des gestes barrières, notamment le port du masque.C'est dans ce contexte que le maire de la Teste-de-Buch a pris un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque sur plusieurs zones de sa commune, dont la grandecontrairement à ce que nous avions écrit dans un premier temps,y compris lors de son ascension, comme le précise le maire de la Teste-de-Buch, Patrick Davet.En pratique, très peu de visiteurs croisés ce samedi 8 août par notre équipe étaient effectivement équipés de masques sur les escaliers menant au sommet de la dune.Si le port du masque n'est -pas encore- obligatoire à Bordeaux, il l'est déjà dans les ruelles de Saint-Emilion.Là aussi, le maire a pris un arrêté imposant de se couvrir le nez et la bouche, entre 11h et 18h, dans le périmètre de la Cité Médiévale.