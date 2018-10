Blanquefort : Ford préfère une fermeture du site à une reprise d'après Bruno Le Maire

Bruno le Maire à Bordeaux et pessimiste sur l'avenir de Ford Blanquefort

Punch est un repreneur solide pour l’usine #Ford de Blanquefort. Quand il y a une solution de reprise crédible, nous nous battons jusqu’au bout pour la faire aboutir. Nous sommes totalement mobilisés. Ford doit prendre ses responsabilités pic.twitter.com/2hpwEE7LED — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 15 octobre 2018

" Ford nous mène en bateau "

Alain Juppé veut mener la bataille de l'image

À propos de la reprise de l’usine #Ford de #Blanquefort par l’industriel belge punch, le président de #bordeaux métropole @alainjuppe déclare « Ford Europe nous mène en bateau » pic.twitter.com/r1nFRrM5fO — Elise Galand (@GalandElise) 15 octobre 2018

Transparence & Détermination totale de @BrunoLeMaire dans le dossier de @Ford @blanquefort_ #Ford ne pourra pas partir sans bruit car des pistes de reprises existent!

Il en va de la responsabilité sociétale planétaire de #Ford ! @Economie_Gouv @al_rousset @alainjuppe https://t.co/KpbHnrojm8 — Benoit Simian (@BenoitSimian) 15 octobre 2018

C'est une vraie douche froide et un retournement de situation.Il y a 3 semaines encore, Bruno le Maire, était optimiste:Il l’est beaucoup moins ce lundi.Bruno Lemaire est arrivé ce matin à la préfecture de Bordeaux pour rencontrer à nouveau les syndicats de Ford Blanquefort et les élus locaux.Le ministre de l'économie a déclaré avoir eu le patron de Ford Europe au téléphone vendredi dernier.Les nouvelles ne sont pas bonnes.Pourtant Bruno le Maire se voulait rassurant il y a moins d'un mois lors d'une rencontre avec les représentants des salariés et les élus locaux.Ce refus vient donc balayer la seule offre de reprise potentielle. Ces derniers jours les négociations avec l'équipementier belge Punch Powerglide se sont enlisées.Le groupe automobile américain est aujourd'hui l’objet des critiques et suscite la colère des élus locaux.A commencer par Alain Juppé.a t-il dit en ajoutant queA la question de savoir si Ford cherchait à liquider purement et simplement le site de Blanquefort, Alain Juppé à répondu :Alain Juppé ne veut pas en rester là et promet des jours difficiles à Ford. Il veut attaquer l'image du groupe automobile :

Colère également d'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle Aquitaine :



"Ford a repris, aujourd’hui nous mène en bateau, a envie de plier les gaules, c’est totalement inadmissible. Je crois qu’il faut qu’on ait une bataille de communication sur la marque Ford tout simplement. C’est indigne indécessant, indigent".

Alain Rousset en colère après Ford Europe



Les doutes du repreneur potentiel

Philippe Poutou n'est pas surpris par l'attitude de Ford

Ford ne veut pas d'une reprise pour le site de son usine de Blanquefort

Au regard de ces nouveaux éléments, on comprend mieux aujourd'hui les doutes du groupe spécialisé dans la fabrication de composants automobiles, et repreneur de l'usine de boîtes de vitesse que détenait General Motors à Strasbourg et de ses plus de 1.000 salariés. Groupe quiL'industriel belge craignait le départ de salaries chez le voisin Getrag Ford Transmissions qui fabrique des boîtes de vitesses dont le seul client est Ford.Les syndicats ne semblent pas surpris par ce rebondissement. Et Philippe Poutou de préciser que selon lui, l'équipementier n' a pas envie de gérer un dossier de reprise :Demain mardi, un CE extraordinaire est prévu à l'usine de Blanquefort. Le groupe automobile doit y présenter le plan de reprise qu'il refuse.Les syndicats redoutent qu'aucuns dirigeants européens ne fassent le déplacement.Le reportage d' Elise Galand et Didier Bonnet