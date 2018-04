Bordeaux: la CGT Energie coupe l'électricité à la gare Saint Jean

Des commerces et des résidences du quartier de la gare ont aussi été impactés par cette coupure d’électricité. Le syndicat CGT Energie a présenté ses excuses pour cet effet collatéral. D’autres coupures et d’autres actions sont d'ailleurs annoncées pour les prochaines semaines.



Le syndicat prévient en outre que d’autres actions ciblées vont être menées à l'encontre d'entreprises responsables "de licenciement", jugés abusifs par le syndicat. Dans le même ordre d'idées et pour venir en aide aux plus précaires, des remises de courant ou de gaz après coupure pour non-paiement des fournisseurs vont avoir lieu.