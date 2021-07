Cluster dans un club de Bordeaux : "Sur mon groupe de quatre amis, deux sont malades"

Le jour de la réouverture des boites de nuit, vendredi 9 juillet, une soirée était organisée dans un club de Bordeaux, le Hangar FL. Quelques jours plus tard, il s'avère qu'au moins 21 participants à cet événement y ont été contaminés au Covid-19.

Une semaine après la réouverture des boites de nuit, un cluster a été identifié après une soirée organisée vendredi 9 juillet au Hangar FL à Bordeaux. Ce samedi, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine nous confirmait que 21 participants à la fête avaient été testés positifs. Au total, la soirée rassemblait "moins de 750 personnes" selon les organisateurs.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fêtards accusent le club de ne pas avoir correctement contrôlé l'entrée. Ils déplorent aussi ne pas avoir été alertés par les organisateurs ou les autorités sanitaires.

"Personne ne nous a prévenus"

Thomas est arrivé dans le club à 23h15, "il y avait déjà beaucoup de monde à l'entrée", nous explique-t-il par téléphone ce dimanche 18 juillet, alors qu'il est encore alité et fiévreux. Deux vigiles sont postés aux portes, l'un est chargé de scanner les QR codes des pass sanitaires. "J'ai montré mon pass, mais ma carte d'identité n'a pas été vérifiée", témoigne-t-il, ajoutant que deux de ses amis sont arrivés plus tard, et que leur pass a été regardé, mais non scanné.

Lundi, Thomas ressent les premiers symptômes de la maladie, et part se faire tester dans une pharmacie. Le verdict tombe, il est positif, comme un autre de ses amis dans son groupe de quatre personnes. "Personne ne m'a prévenu, j'ai du remonter la piste de la contamination tout seul", déplore-t-il, dénonçant l'absence de communication de la part du club.

Selon le jeune homme, un des membres du personnel du club est lui aussi positif, mais aurait pu être contaminé lors de la soirée en question. Pour rappel, les salariés et les prestataires extérieurs, comme les artistes, ne sont pas soumis à l'obligation du pass sanitaire.

"C'est un copain qui m'a alerté"

Après avoir participé à la soirée, un ami de Marvin s'est avéré positif. "Je suis allé me faire tester, je suis négatif, mais cas-contact", témoigne-t-il par téléphone ce dimanche 18 juillet.

Quand il est arrivé dans le club vendredi, vers 23h30, "il y avait une énorme queue à l'entrée. Il y avait un premier vigile chargé de vérifier tous les certificats de tests, et un deuxième qui scannait les QR codes pour contrôler leur validité. Il nous a fait rentrer, sans vérifier notre carte d'identité". N'importe qui, selon lui, aurait donc pu présenter le pass d'une autre personne...

Il déplore aussi le manque d'information sur la situation. "Le club aurait pu faire une annonce via les réseaux sociaux pour dire aux gens d'aller se faire tester par précaution" estime le jeune homme.

"L'ARS ne nous a pas contactés"

Nous avons tenté de joindre la direction du club. L'organisateur de la soirée a répondu ne pas avoir été contacté par les autorités sanitaires et avoir découvert la survenue du cluster via nos confrères de Sud-Ouest ce samedi 17 juillet.

Il ajoute que l'Assurance Maladie ne lui a pas demandé la transmission de la liste des participants afin de pouvoir les prévenir et leur enjoindre de se faire tester.

Au sujet des contrôles effectués pour rentrer dans la boîte, l'organisateur indique, comme c'est précisé sur la page facebook du club depuis le 2 juillet : "il vous sera demandé à l’entrée du club un Pass PCR ou Antigenique négatif de moins de 48h vérifiable par un QR code, une présentation de votre carte d’identité, permis de conduire ou passeport."

Ce samedi 17 juillet, l'ARS avait confirmé l'identification du cluster lié à cette boite de nuit, en indiquant que quatre personnes avaient été testées positives jeudi 15 juillet, puis 21 à la date de samedi.

Ont-ils effectivement prévenu la direction du club de la survenue du cluster ? Nous avons tenté de les joindre à nouveau ce dimanche, ils devraient communiquer dans l'après-midi.