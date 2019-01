Gilet jaune gravement blessé à Bordeaux, le préfet saisit l'IGPN

Didier Lallement a donc décidé de saisir l'IGPN ((Inspection Générale de la Police Nationale) sur les faits qui se sont déroulés près de la rue Sainte-Catherine samedi après-midi à Bordeaux. L'information est tombée en milieu d'après-midi ce lundi.Samedi les policiers sont intervenus, selon un manifestant, pour "évacuer la rue Sainte Catherine", et suite à "trois appels de l'Apple Store"au 17, qui "se sentait encerclé", a précisé Christine Tocoua, chargée de communication à la Direction Départementale de la Sécurité Publique.Quelques instants plus tard on aperçoit, comme le montrent ces images diffusées dès samedi soir par France 3 Aquitaine , des policiers tirer. Et c'est sur ce même film que l'on voit une victime à terre. Une victime immédiatement prise en charge par des "street medic", les soignants volontaires des gilets jaunes, avant d'être évacué à l'hôpital Pellegrin.Selon plusieurs sources la victime a été placée en coma artificiel après avoir été opérée d'une hémorragie cérébrale.Aucune plainte de la part des proches de la victime, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, n'a été à ce jour enregistrée.