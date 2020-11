Hommage à Jacques Chaban-Delmas : Pierre Hurmic retire son tweet

Rendre hommage à son prédécesseur et dire qu’on a changé d’époque peut, hélas, soulever des polémiques chez ceux qui en sont friands.

J’ai donc décidé de ne pas alimenter une chronique vaine et j’ai retiré mon tweet. — Pierre HURMIC (@PierreHurmic) November 11, 2020

Jean-Jacques Chaban-Delmas : «L’idée de règne est totalement incompatible avec la République (…) C’est un raté de Pierre Hurmic lorsqu’il parle de règne, mon père a été élu et réélu pendant 48 ans, ce qui est un record» #HDPros pic.twitter.com/OpVJxt7Dg1 — CNEWS (@CNEWS) November 11, 2020

Beaucoup de bordelaises et bordelais sont choqués par ce message qui est misérable.

On peut penser ce qu’on veut mais l’exprimer le jour de la date anniversaire du décès de #chaban c’est indigne. https://t.co/oH2JTwqOiM — Nicolas Florian (@nflorian33) November 11, 2020

Lors du dernier conseil municipal, nous dénoncions l’esprit de polémique et de la petite pique permanente. Aujourd’hui, c est hélas la mémoire de Jacques Chaban-Delmas qui en fait les frais. https://t.co/Kbwevnh5eZ — Thomas Cazenave (@T_Cazenave) November 11, 2020

Pierre Hurmic se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs et des réactions d’indignation. Après l’affaire du sapin de Noël, le nouveau maire de Bordeaux se retrouve épinglé sur les réseaux sociaux autant que sur les plateaux de télévision au point de devoir faire marche arrière.Mardi 10 novembre étaient célébrés les 20 ans de la mort de Jacques Chaban-Delmas qui a, entre autres, été maire de Bordeaux de 1947 à 1995. A cette occasion Pierre Hurmic lui a rendu hommage dans un tweet. Un tweet qui commence sans heurt avant de prendre une forme plus vindicative. Ainsi a-t-il écrit : « Il a marqué l’histoire : celle de la France, celle de la résistance, celle de Bordeaux où il a régné 48 ans. Aujourd’hui les citoyens veulent des maires à plein temps qui ne cumulent plus ni dans le temps, ni dans l’instant ».Une charge devenue virale sur la toile. De nombreux élus ont réagi dès hier et ce matin c’est le fils de Jacques Chaban Delmas qui s’est indigné sur le plateau de CNews. « C’est un raté de Pierre Hurmic lorsqu’il parle de règne, mon père a été élu et réélu pendant 48 ans, ce qui est un record», a déclaré Jean-Jacques Chaban-Delmas.Quelques minutes plus tard, Pierre Hurmic retirait son tweet. Hier déjà, son principal opposant Nicolas Florian avait dénoncé une sortie « indigne » du maire tout en reprenant le tweet du journaliste de Paris Match, Bruno Jeudi, évoquant une "minable attaque".Thomas Cazenave regrette quant à lui « l’esprit de polémique et de la petite pique permanente ».