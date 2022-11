"Il voulait foncer sur des gens" Un automobiliste percute volontaire un groupe de cyclistes et fait deux blessés grave

Un conducteur âgé de 38 ans a percuté un groupe de cyclistes samedi 12 novembre. Placé en garde à vue, il a indiqué aux gendarmes les avoir visés intentionnellement. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'acte était délibéré. Ce samedi 12 novembre dans l'après-midi, un automobiliste a percuté par l'arrière un groupe de douze cyclistes qui effectuaient une sortie vélo, sur la commune de Sadirac, en Gironde.

Quatre d'entre eux ont été blessés dans l'accident. Deux sont toujours hospitalisés à l'hôpital Pellegrin, et pour l'un d'entre eux, le risque d'une tétraplégie n'est pas exclu.

"Il voulait foncer sur des gens"

Le conducteur, un homme de 38 ans né à Sainte-Foy la Grande, a été rapidement interpellé par les gendarmes et immédiatement placé en garde à vue. "Il a indiqué au cours de sa garde à vue qu'il voulait foncer sur des gens", indique le parquet de Bordeaux.





La garde à vue du conducteur a pris fin ce lundi après-midi. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte. Mis en examen, il a été placé en détention provisoire.

"Ils n'ont rien vu arriver"

La violence de l'accident et son caractère délibéré a choqué les amateurs de cyclisme. "Ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment, comment un membre de l'Artigues Vélo Club. Tout le groupe était à sa place, sur le bas coté, à l'abri de la circulation, les uns derrière les autres. Ils n'ont rien vu arriver", précise-t-il. "Comment on peut arriver à des situations où des personnes se disent : je vais prendre la voiture et je vais tuer des gens ? ", se questionne-t-il.

Il aurait trouvé un groupe de piétons ou de randonneurs au bord de la route, il aurait fait la même chose. On est un peu démunis face à des gens comme ça. Un membre de l'Artigues vélo club à France 3 Aquitaine

Les dépistages toxicologiques réalisés sur l'automobiliste sont négatifs. Une expertise psychologique a également été réalisée, sans que l'on connaisse, à ce stade, ses conclusions.