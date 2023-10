Jacques Valade, ancien président de la région Aquitaine, sénateur et ministre, est décédé à Bordeaux

Âgé de 93 ans, l'ancien président du conseil régional d'Aquitaine est décédé ce mardi 3 octobre à Bordeaux. Figure de la vie politique bordelaise, il avait été le bras droit du maire Jacques Chaban-Delmas durant quinze ans.

En 38 ans de carrière d'élu local, régional et national, Jacques Valade a marqué son temps. Devenu député en 1970 sur la 2ᵉ circonscription de la Gironde, il est alors suppléant de Jacques Chaban-Delmas devenu Premier ministre de Georges Pompidou.

Les deux hommes travailleront ensemble durant quinze ans à l'hôtel de ville de Bordeaux, où Jacques Valade est le bras droit de Chaban-Delmas en tant que 1ᵉʳ adjoint, de 1977 à 1992.

Jacques Valade aux côtés du maire Jacques Chaban Delmas en 1992 à l'hôtel de ville de Bordeaux • © DANIEL / MAXPPP

Le décès de l'ancien élu, ce mardi 3 octobre, après son hospitalisation au CHU de Bordeaux, suscite de nombreuses réactions locales, notamment celle de l'actuel maire de la ville et de son prédécesseur, qui font part de leur "affection" et leur "tristesse".

Le département, la région, le gouvernement et le Sénat

Ancien membre de l'UDR, puis du RPR et de l'UMP, Jacques Valade est élu président du Conseil général de la Gironde en 1985. Il ravit alors le département à la gauche, mais le perdra en 1988.

En 1992, il remporte le siège de président de la Région Aquitaine. C'est l'actuel président de la région Nouvelle-Aquitaine qui lui succèdera en 1998. Alain Rousset, ému par la disparition de son prédécesseur, annonce qu'un hommage sera rendu à Jacques Valade dans l'hémicycle régional lors de la prochaine séance plénière, le 16 octobre.

On ne peut que regretter l’homme, au tempérament jovial et curieux, que j’ai toujours apprécié en dépit des divergences politiques Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine

Le 2 octobre 1980, Jacques Valade est élu sénateur de la Gironde. Il conservera son siège durant 18 ans à la chambre haute du Parlement dont il occupera la vice-présidence de 1995 à 2001.

Professeur d'université, Jacques Valade est nommé ministre délégué en charge de la Recherche et de l’Enseignement supérieur dans le gouvernement Chirac en 1987. Il occupera le poste durant un peu plus d'un an.

Ce passionné de l'Asie est nommé en 2001 président de la commission des Affaires culturelles du Sénat. En 2008, il devient Ambassadeur français itinérant en Asie.

Son grand regret politique, il l'admet dans un livre-entretien que le politologue bordelais Jean Petaux lui a consacré en 2021 : n'avoir jamais remporté la mairie de Bordeaux en 1995, alors qu'il était longtemps pressenti comme dauphin du maire sortant. C'est finalement un certain Alain Juppé qui succèdera à Jacques Chaban-Delmas.