Nouvelles règles SNCF sur les bagages : ce qui change à partir du 16 septembre

Dès ce lundi 16 septembre 2024, les règles concernant les bagages des voyageurs vont se durcir à la SNCF. Trains concernés, nombre de sacs autorisés, dimensions maximales, prix de l'amende... On vous dit tout sur cette nouvelle mesure.

Attention, si vous avez prévu de voyager sur les lignes du réseau SNCF prochainement. La compagnie ferroviaire avait annoncé de nouvelles règles concernant les bagages des voyageurs en février. La "période de tolérance" prend fin ce dimanche 15 septembre 2024. Dès le lendemain, il faudra être vigilant à plusieurs points avant de monter à bord.

Les TGV InOui et Intercités concernés

Jusqu'à présent, seuls les voyages avec Ouigo, la filiale low cost du groupe SNCF, imposaient des restrictions sur les bagages. Ces nouvelles mesures ciblent désormais les TGV InOui et les trains Intercités. Les TER, qui sont plutôt des trains du quotidien, ne sont pas concernés.

Jusqu'à 3 bagages autorisés

Chaque voyageur pourra emporter avec lui jusqu'à 2 "bagages cabine" dont les dimensions ne pourront pas excéder 70 x 90 x 50 cm. Cela correspond à une valise, un grand sac de sport ou un sac de randonnée. Un troisième bagage est autorisé à condition qu'il ne mesure pas plus de 40 x 30 x 15 cm. Ce "bagage à main" peut être un petit sac, un tote bag ou encore une sacoche d'ordinateur.

En résumé, la SNCF indique aux voyageurs sur son site internet : "Vous devez simplement être en mesure de porter vous-même en une seule fois tous vos bagages". De quoi s'assurer que les valises restent à proximité de leur propriétaire et ne se transforment pas en colis suspect.

Un seul bagage spécial par personne

Les poussettes, trottinette pliée ou objets encombrants sous housse tels que les paies de skis, les instruments de musique ou les planche nautique sont considérés comme "bagage spécial". Leur dimension maximale est de 90 x 130 cm. Ils pourront être accompagnés d'un "bagage cabine" et d'un "bagage à main".

Quelques précisions sont à noter sur ces objets spéciaux. Les trottinettes et les monocycles électriques sont interdits au départ des gares espagnoles. Il n'y a pas de limite de taille pour les skis, mais chaque voyageur est restreint à une paire.

Des spécificités pour les vélos

Tous les vélos ne sont pas acceptés à bord des TGV InOui. Les vélos couchés, tandem, tricycles, cargo ou remorque sont interdits. Pour les montures classiques, deux options s'offrent à vous :

S'il est plié sous housse, vous pourrez prendre en plus une double sacoche vélo et un bagage à main.

S'il ne se plie pas, il faudra lui réserver une place au moment de l'achat de votre billet de train. Tarif : 10 € par vélo et par trajet. Vous pourrez également emporter une double sacoche vélo, un bagage cabine et un bagage à main.

Étiquetage des bagages obligatoire

Afin d'éviter que les bagages se perdent, la compagnie ferroviaire insiste sur le fait que l'étiquetage de tous les bagages est obligatoire. La vigilance pourrait être renforcée de ce côté-là, avec des contrôles plus fréquents. Lorsqu'un bagage semble perdu et que son propriétaire n'est pas retrouvé, la procédure Vigipirate peut être activé, entraînant parfois de longues heures d'interruption du trafic.

Amende de 50 € à 150 €

En cas de non-respect des règles concernant le nombre et la taille des bagages, les contrevenants s'exposent à une amende de 50 €. Si vos affaires entravent la circulation dans les wagons, vous êtes passible d'une amende de 150 €. Ces nouvelles règles auraient pour but de limiter les abus, éviter les nombreux bagages abandonnés et ainsi assurer plus de confort aux voyageurs.