Risque maximal de baïnes : la baignade déconseillée sur tout le littoral de la Nouvelle-Aquitaine entre vendredi et dimanche

La baignade est fortement déconseillée sur les plages du Pays basque, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime entre vendredi 28 juillet et dimanche 30 juillet. En cause : un risque maximal de courant de baïnes.

Avis aux baigneurs et plaisanciers sur le littoral : ne vous laissez pas tenter par un plongeon dans l'océan pendant les prochains jours. La baignade est "fortement déconseillée" sur les plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime, annonce la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine.

En effet, jusqu'à la fin de la semaine, le risque de courants de baïnes est maximal, rendant la baignade particulièrement dangereuse et favorisant les noyades.

Un dispositif d'alerte mis en place depuis un an

Ces baïnes se créent naturellement entre l'océan et la plage. Elles se présentent sous la forme de bassines d'eau calmes et donc attirantes. Mais une fois remplies, elles sont traversées par des courants extrêmement puissants, qui emmènent en quelques secondes les nageurs, même les plus aguerris, vers le large. Chaque année, entre 20 et 30 personnes se noient sur nos côtes, prises dans une baïne.

Depuis l'été 2022, un dispositif d'alerte spécifiquement dédié aux baïnes a été mis en place, et se déclenche dès qu'un fort risque est établi, lié aux conditions météo, aux coefficients des marées et des jours de la semaine.

durée de la vidéo : 00h00mn21s Ce spot est diffusé pour alerter sur les risques de noyade dans les baïnes quand les courants sont forts. • ©Préfecture de Nouvelle-Aquitaine

Comment réagir quand on est pris dans une baïne ?

Le premier réflexe pour un baigneur qui se retrouve pris dans un courant de baïne, et donc emporté vers le large, est de résister et de nager à contre-courant. C'est l'inverse de ce qui est préconisé, puisqu'il est impossible de lutter contre la force de ce courant. Mieux vaut donc se laisser porter par le courant, sans paniquer, et de s'en extraire une fois que son intensité a diminué, c'est-à-dire lorsqu'on qu'on se retrouve loin de la côte. Un autre conseil est de nager parallèlement à la plage pour sortir plus rapidement du courant dangereux.

Il est avant tout conseillé de se baigner uniquement dans les zones surveillées, et de surveiller les enfants en permanence, même lorsqu'ils sont au bord de l'eau.