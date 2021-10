Landes : les liaisons TGV interrompues après le déraillement d'un train de marchandise

La circulation des TGV a dû être totalement interrompue en fin de matinée après le déraillement d'un train de marchandise au niveau de Laluque. D'importantes perturbations sont à prévoir.

Tous les TGV en provenance de Paris doivent s'arrêter en gare de Bordeaux jusqu'à nouvel ordre. Et ceux en provenance du sud ne peuvent pas dépasser Dax.

Impossible d'aller plus loin après le déraillement d'un train de marchandises ce jeudi matin dans les Landes.

L'incident a eu lieu sur l'axe Morcenx -Dax, dans le secteur de Laluque.

Le train est immobilisé en pleine voie. "Sur les 27 wagons, 2 ont déraillé" indiquent les pompiers des Landes. "La plupart transportent des pièces métalliques. Il n'y a pas de blessé, en revanche la circulation ferroviaire va devoir être arrêtée un bon moment".

La préfecture précise que les deux locomotives ont également déraillé suite à "un départ de feu consécutif à une fuite de gazoil" sur l'une d'entre elles. "Le feu a diminué progressivement de lui-même jusqu'à l'arrivée des secours."

Elle assure qu'"aucune dangerosité n'est à relever pour l'Homme et l'environnement" alors que l'un des wagons transporte des produits inflammables.

Des équipes sont mobilisées pour soulever les wagons et les remettre sur les rails. D'autres doivent procéder à une inspection des voies.

Le rétablissement du trafic ne pourra pas intervenir avant l'évacuation du train et le feu vert après inspection.

Seuls les TER circulent entre Bordeaux et Morcenx au nord et Pau/Hendaye et Dax au sud. "Les circulations sont totalement interrompues entre Dax et Morcenx jusqu'à la fin de la journée" prévient la SNCF. Voire jusqu'à vendredi matin.

La ompagnie indique avoir des difficultés à trouver des bus de substitution et demande aux voyageurs de reporter leur voyage.