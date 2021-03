Landes : un dromadaire pour nettoyer la plage de Vieux-Boucau

La vision peut surprendre. Et son passage attire les regards, et pour cause. Apercevoir un dromadaire sur une plage landaise n'est pas fréquent. La scène se produit pourtant régulièrement sur le littoral de Vieux-Boucau.

Un croisement entre un dromadaire et un chameau

Pour être précis, Dino, 7 ans, est le fruit d'un croisement entre un chameau et un dromadaire, un turkoman. Et s'il se rend sur la plage, c'est pour aider à ramasser les déchets. L'initiative vient de l'association landaise Camel' idées. Cette dernière a fait appel aux membres de l'Esat, l'Etablissement et service d'aide par le travail de Saint Martin de Seignosse.

A charge pour eux de collecter les déchets abandonnés sur la plage, et de les charger sur l'animal, excellent porteur.

"C'est génial de faire ça avec un dromadaire. C'est plus sympa que de ramener un tracteur. Et c'est plus écologique, sourit Mickaël Quint, résident de l'ESAT.

L'action est à la fois écologique et pédagogique, explique Dorian Lecorché Aide médico-psychologique ESAT. "On participe à ce geste citoyen en favorisant la faune et la flore, tout en étant vigilant sur l'érosion du littoral".

Ancien animal de cirque

L'animal n'est pas encore très rassuré par son environnement. "Il reste impressionné par l'océan, explique son maître Franck Doens, l'éco-chamelier de l'association Camel'idée. C'est sa quatrième sortie sur la plage seulement. Mais on arrive quand même à le motiver. "

Dino, qui vient d'un cirque, pèse 800 kilos et peut transporter entre 400 et 500 kilos, mais n'est jamais chargé au maximum de sa capacité, précise son maître.



Déjà concluante, l'expérience ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. "Dino devrait très rapidement, d'ici le printemps, être équipé d'une remorque. Cela va lui permettre de ramasser jusqu'à trois mètres cubes de déchets, en allant toujours un petit peu plus loin dans les zones qui sont un peu moins nettoyées"



Notre reportage sur la plage de Vieux Boucau de France 3 Aquitaine >