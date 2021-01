Un sanglier capturé au 3e étage d'un immeuble d'Agen

Intervention inhabituelle pour les pompiers du Lot-et-Garonne ce vendredi 1er janvier... En fin de matinée, à Agen, ils ont dû aller capturer un sanglier qui était rentré dans un immeuble, et avait grimpé les marches jusqu'au 3e étage ! L'animal a ensuite été relâché dans son milieu naturel.

S'il est assez fréquent de croiser des hordes de sangliers aux abords des villes, c'est un peu plus rare que les animaux pénètrent à l'intérieur des immeubles...Et encore plus qu'ils grimpent jusqu'au 3e étage !

C'est pourtant ce qu'il s'est produit ce vendredi 1er janvier dans le centre-ville d'Agen.

Un sanglier qui faisait vraisemblablement partie d'une horde a profité d'une porte ouverte pour rentrer dans un immeuble de la rue Jean-Jaurès, et s'y réfugier dans le couloir du 3e étage.

Les sapeurs-pompiers animaliers lors de leur intervention. Le sanglier se trouve au fond du couloir, à moitié caché derrière une caisse. • © Avec l'autorisation des pompiers du Lot-et-Garonne

Les habitants de l'immeuble ont contacté les sapeurs-pompiers, qui ont envoyé leurs spécialistes formés à la capture d'animaux sauvages.

Ces derniers ont pu bloquer l'animal au fond du couloir grâce à un filet, avant de l'attraper, sans qu'il ne soit nécessaire de l'endormir.

Moment de la capture. L'animal a ensuite été relâché dans son milieu naturel. Il n'a pas été nécessaire de l'endormir. • © Avec l'autorisation des pompiers du Lot-et-Garonne

Le sanglier, qui pesait 60 kilos environ, a été relâché dans son milieu naturel.

En 2017, un battue aux sangliers avait déjà été organisée à Agen pour limiter leur prolifération autour de la ville.

Sur leur page facebook, les sapeurs-pompiers animaliers du 47 partagent cette vidéo qui montre le lâché du sanglier dans la nature après sa capture.