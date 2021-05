Lot-et-Garonne : un bus Blablacar s'encastre dans un camion sur l'A62, treize personnes blessées

La préfecture du Lot-et-Garonne indique qu'après "un grave accident de la circulation" survenu au Mas d'Agenais, l'autoroute A62 est coupée dans les deux sens entre Marmande et Damazan. Un bus Blablacar a percuté un camion, trois personnes sont très gravement blessées, et neuf plus légèrement.