L'affaire va-t-elle aller jusqu'au tribunal ? Ce dimanche 15 décembre, Corinne Lepage, avocate et ex-ministre de l'Environnement a annoncé vouloir déposer plainte contre François Bayrou pour "dénonciation calomnieuse".

Escroquerie pendant le procès de l'Amoco Cadiz ? Pourquoi cette attaque en justice ? Tout simplement en réponse à l'accusation du maire de Pau portée en septembre dernier. En effet, François Bayrou avait avancé que cette dernière aurait escroqué des maires de communes bretonnes victimes de la marée noire de 1978 lors du procès de l'Amoco Cadiz. L'avocate avait réclamé et obtenu des honoraires supplémentaire lors de son désengagement auprès d'eux.

François Bayrou mis en examen L'accusation de François Bayrou s'est faite en marge de l'affaire des assistants d'eurodéputés du MoDem, alors que le maire de Pau était mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics. Il est accusé d'avoir supervisé un montage financier en octroyant des tâches fictives aux assistants parlementaires européens pour financer le parti.

"Faits calomnieux" De son côté, Corinne Lepage dénonce des "faits calomnieux" et rétorque que des décisions de justices avaient tranché en sa faveur dans le contentieux avec les mairies bretonnes. Ex-eurodéputée en rupture avec le MoDem, elle avait affirmé en 2014 que le parti avait "exigé" qu'un de ses assistants parlementaires travaille au siège parisien. Elle avait refusé de se plier à la demande.

