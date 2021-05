Ours des Pyrénées : découvrez la première vidéo de Sorita et de ses trois oursons filmés dans le Béarn !

Capture d'écran de la vidéo de Sorita et de ses trois oursons, filmés par une caméra automatique installée par les agents du parc national des Pyrénées, le 17 mai dans le secteur du Pic du midi d'Ossau, en Béarn. • © Ministère de l'environnement / Parc national des Pyrénées

Après l'annonce de la naissance de trois oursons dans le Béarn, voici la vidéo qui a permis de confirmer la nouvelle. Elle a été dévoilée par Bérangère Abba, secrétaire d'Etat à la Biodiversité, sur les réseaux sociaux.

Quelques précieuses secondes d'images enregistrées le 17 mai dernier dans le Béarn, dans le secteur du Pic du Midi d'Ossau, par une caméra automatique installée par les agents du parc national des Pyrénées.

🐻 #CarnetRose Sorita et ses trois oursons nés dans le #Bearn, une très bonne nouvelle pour la sauvegarde de l’espèce, tout juste 25 ans après la réintroduction de l’#ours brun dans les Pyrénées pic.twitter.com/zmh6XfIqJd — Berangere Abba (@b_abba) May 25, 2021

"Ces images, qui ne durent que quelques secondes, sont magnifiques", se réjouit Alain Reynes, directeur de l'association Pays de l'Ours-Adet. "C'est très court pour se prononcer, mais ces quatre animaux semblent en très bonne santé", estime-t-il. "Pour des oursons qui ne pesaient que 300 grammes à la naissance, ils ont déjà bien grandi, ils doivent peser autour des 5 kilos".

70% de chances de survie à un an

Après la mort de la dernière portée de Sorita, deux oursons nés en 2019 dans les Hautes-Pyrénées et tués par un ours mâle jaloux, quel avenir se profile pour les trois oursons du Béarn ? "Dans les Pyrénées, le taux de survie des oursons à un an est de 70%" souligne Alain Reynes.

"Mais cela ne signifie pas pour autant que deux des trois oursons survivent". Les principaux risques auxquels sont confrontés les jeunes ursidés sont d'abord la prédation par un ours mâle adulte qui ne se serait pas reproduit avec Sorita, puis la chute, les maladies, la faim ou le froid, énumère le directeur de l'association.